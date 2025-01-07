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Веретенников стал помощником Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

сегодня, 18:52

Бывший футболист «Ротора», российский тренер Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

Предыдущим местом работы специалиста была «Кубань», которую он покинул в начале сентября 2024 года.

Слуцкий руководит командой из Китая с 1 января прошлого года.

Веретенников стал помощником Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:06
Олег, эту тему могут расценить как флуд, поэтому, я бы не хотел здесь об этом распространяться. Пойми меня правильно. Но в двух словах скажу. Этот миф, о великой немецкой культуре, медицине и тп., меня задурманил, поэтому и решился на поездку. Но уже через месяц, после приезда- многое понял...

Олег, если ты контактируешь с Назбеком, возьми у него мой телефон...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:59
Минуточку, минуточку..
Мну конечно извиняется, можно и не отвечать...
Так а на "беговую" то стал зачем?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:57
Спасибо!
Очень ценная информация.
z2hb7fkddtsq
z2hb7fkddtsq
сегодня в 20:44
Нет что бы Ротор поднимать, в Китай подался на заработки.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:43
А ты, думал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я же советский, был, есть и буду- всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:41
Я считаю, что немецкая медицина, как и израильская- сильно распиаренная. А вот испанская- на высочайшем уровне!!! Тётка, столько раз восторженно отзывалась и на примерах приводила случаи спасения- просто гениальные!!!!!!! А немецкую, на собственном опыте пережил, и в не самом лучшем качестве. Считаю, что в СССР- врачи были, точно не хуже...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:40
О ба на!!
Так ты Витя наш человек!)
"Пизирёк" за раз на грудь и на ногах!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:37
Минуточку, минуточку...!
Коротко - ты за немецкое лечение или за....
В чем печаль?
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:34
Если только в прикиде Бетмана)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:02, ред.
Я вспоминаю, когда пробивали пенальти, я выпил, почти всю бутылку коньяка без закуски, и ни в одном глазу!!! Но после победного пенальти, почувствовал как опьянел... Никогда не забуду эту игру!!!!!!! И что интересно, ведь Ротор вышел в полном составе, а у нас, после игры с КАМАЗом, из-за удалений и ЖК отсутствовали все ведущие игроки!!! Но, Хвала Всевышнему и Великому Бескову- мы тогда победили, потому что в то время- ДИНАМО было НАСТОЯЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:51
Сталинградцы своих не бросают...
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:44, ред.
Наверное будет кинооператором!))))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:43
Ну Леня абы кого не пригласит себе в помощники...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:39
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Олег, острые огурцы, как и всё острое- это уже не причина, но следствие. Конечно, по чуть чуть всё можно, но, когда вижу банку соленых огурцов- сразу вспоминаю тяжелейшее похмелье в советские счастливые годы, и так хочется нажраться!!! А что касается немецких медиков, то это отдельный разговор и очень печальный...(((
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:32, ред.
...Веретено - красава! Волгоградский Бомбардир! Лицо Ротора, колотуха - уважуха! Их ребят- забивал мало было , их надо помнить!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:27
Витя!
Тебя напугали немецкие эскулапы и ввели в заблуждение, конкретное - все болезни от нервов, огурцы тут не причём, даже острые корнишоны или тупые "взрослые"!
по чуть-чуть можно! Из своего личного опыта знаю - язва.... была...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:23
Интересная новость. Олег Веретенников, яркий и выдающийся в прошлом форвард, легенда "Ротора" будет помогать Слуцкому. Веретенников обладал просто пушечным ударом, он научит китайцев бить по воротам, Удачи Олегу на тренерском поприще!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:20
Олег не издевайся.))) Огурцы острые мне противопоказаны. Тем более без выпивки. Раньше, только в венигрете их употреблял. Очень страдаю без спиртного...(((
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:14
Витя!
Вижу огурцы дошли до адресата и нашли применение в самом прямом их назначении!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:12
Вполне возможно, поэтому, сейчас их двое (пока)))).
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:11
В Китае поди к стене ставят за такие шутки? )
Нет?
Capral
Capral
сегодня в 19:10
Всегда буду благодарен Веретену- за его незабитый пенальти в наши ворота в 1995м!!!!!!!
7ezu47se7r66
7ezu47se7r66
сегодня в 19:04
Удачи тебё,Олег. У Слуцкого ты очень многому научишься
drug01
drug01
сегодня в 19:03
Слуцкий покоряет Китай, теперь будет полегче...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:03
А он будет третьим, в этом любовном треугольнике...)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:59
А кем же будет перший друг Дзюба?
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