Веретенников стал помощником Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

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сегодня, 18:52

Бывший футболист «Ротора», российский тренер вошёл в тренерский штаб в «Шанхай Шэньхуа».

Предыдущим местом работы специалиста была «Кубань», которую он покинул в начале сентября 2024 года.

Слуцкий руководит командой из Китая с 1 января прошлого года.