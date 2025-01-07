Веретенников стал помощником Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Бывший футболист «Ротора», российский тренер Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
Предыдущим местом работы специалиста была «Кубань», которую он покинул в начале сентября 2024 года.
Слуцкий руководит командой из Китая с 1 января прошлого года.
Олег, если ты контактируешь с Назбеком, возьми у него мой телефон...)))
Олег, если ты контактируешь с Назбеком, возьми у него мой телефон...)))
Мну конечно извиняется, можно и не отвечать...
Так а на "беговую" то стал зачем?
Мну конечно извиняется, можно и не отвечать...
Так а на "беговую" то стал зачем?
Очень ценная информация.
Очень ценная информация.
Я же советский, был, есть и буду- всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я же советский, был, есть и буду- всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так ты Витя наш человек!)
"Пизирёк" за раз на грудь и на ногах!)
Так ты Витя наш человек!)
"Пизирёк" за раз на грудь и на ногах!)
Коротко - ты за немецкое лечение или за....
В чем печаль?
Коротко - ты за немецкое лечение или за....
В чем печаль?
Тебя напугали немецкие эскулапы и ввели в заблуждение, конкретное - все болезни от нервов, огурцы тут не причём, даже острые корнишоны или тупые "взрослые"!
по чуть-чуть можно! Из своего личного опыта знаю - язва.... была...
Тебя напугали немецкие эскулапы и ввели в заблуждение, конкретное - все болезни от нервов, огурцы тут не причём, даже острые корнишоны или тупые "взрослые"!
по чуть-чуть можно! Из своего личного опыта знаю - язва.... была...
Вижу огурцы дошли до адресата и нашли применение в самом прямом их назначении!!!
Вижу огурцы дошли до адресата и нашли применение в самом прямом их назначении!!!
Нет?
Нет?