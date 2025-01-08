Патрик Клюйверт стал главным тренером сборной Индонезии

Экс-футболист сборной Нидерландов Патрик Клюйверт назначен на должность главного тренера сборной Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Индонезии.
Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) официально назначила Патрика Клюйверта новым тренером национальной команды Индонезии. Нидерландец подписал двухлетний контракт — с 2025-го по 2027-й с возможностью продления. Во время работы Клюйверту будут помогать ассистенты тренера из Нидерландов, такие как Алекс Пастор и Данни Ландзат. Кроме того, ассистентами главного тренера будут два местных индонезийских специалиста.
Предыдущим местом работы 48-летнего Патрика Клюйверта была турецкая «Адана Демирспор»
Отдохнет в убранстве живописной природы. И с национальными сборными такого уровня и ответственности по сути никакой и спроса "секирбашкового" нет.... :)
Отдохнет в убранстве живописной природы. И с национальными сборными такого уровня и ответственности по сути никакой и спроса "секирбашкового" нет.... :)