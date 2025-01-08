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Патрик Клюйверт стал главным тренером сборной Индонезии

сегодня, 13:22

Экс-футболист сборной Нидерландов Патрик Клюйверт назначен на должность главного тренера сборной Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Индонезии.

Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) официально назначила Патрика Клюйверта новым тренером национальной команды Индонезии. Нидерландец подписал двухлетний контракт — с 2025-го по 2027-й с возможностью продления. Во время работы Клюйверту будут помогать ассистенты тренера из Нидерландов, такие как Алекс Пастор и Данни Ландзат. Кроме того, ассистентами главного тренера будут два местных индонезийских специалиста.

Предыдущим местом работы 48-летнего Патрика Клюйверта была турецкая «Адана Демирспор»

Патрик Клюйверт стал главным тренером сборной Индонезии

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:48
Почётная спокойная экзотическая должность...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:44
Патрик Продуманный....:)))
Отдохнет в убранстве живописной природы. И с национальными сборными такого уровня и ответственности по сути никакой и спроса "секирбашкового" нет.... :)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:23
Как-то не очень получается у темнокожих тренеров.... даже не знаю почему так. Самые успешные в этом деле белые)
Гость
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