Патрик Клюйверт стал главным тренером сборной Индонезии

Экс-футболист сборной Нидерландов назначен на должность главного тренера сборной Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Индонезии.

Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) официально назначила Патрика Клюйверта новым тренером национальной команды Индонезии. Нидерландец подписал двухлетний контракт — с 2025-го по 2027-й с возможностью продления. Во время работы Клюйверту будут помогать ассистенты тренера из Нидерландов, такие как Алекс Пастор и Данни Ландзат. Кроме того, ассистентами главного тренера будут два местных индонезийских специалиста.