«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

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сегодня, 14:12

Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака». 55-летний испанский специалист уже приступил к работе.

Напомним, Кахигао работал скаутом в «Арсенале» (1997 — 2019 гг.), главным скаутом «канониров» (2019 — 2020 гг.), спортивным директором сборной Чили (2021 — 2022 гг.) и руководителем отдела международных связей и департамента «Галатасарая» с 2023 года.