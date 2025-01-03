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«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

сегодня, 14:12

Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака». 55-летний испанский специалист уже приступил к работе.

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Напомним, Кахигао работал скаутом в «Арсенале» (1997 — 2019 гг.), главным скаутом «канониров» (2019 — 2020 гг.), спортивным директором сборной Чили (2021 — 2022 гг.) и руководителем отдела международных связей и департамента «Галатасарая» с 2023 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:22
В футбольном мире известный человек, это хорошо!
протон
протон
сегодня в 19:01
Ну, так-то Арсенал, Барселона, сборная Испании… Чеканить точно умеет.
Что говорите, спортивный директор?
Ну, главное - человек футбольный, пришёл не по объявлению.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 17:22
Но у Латинас и запросы всегда велики по стоимости...главное в десяточку попасть , что бы деньги не на ветер были пущены...
Константин Белых
Константин Белых ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:08
Угальде если и отдавать то точно не меньше 30 лямов. На них Кахигао пару мощных аргов найдет легко. Латинские клубы далеко не жируют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 16:40
И правого защитника...да и нап нужен в случае ухода летом Угальде...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 16:35
Ждем мощного опорника уровня Фернандо. Это важней всего сейчас
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:34, ред.
Почему цепляються за иностранцев , да потому что с нашими и разговаривать ни кто не будет. У него связи по всему миру думаю есть и его знают. А так посмотрим...
Все хаяли Асмарала , а он в клуб привел Угальде, Барко ....без которых сейча Спартак был бы ни какой с Соболями...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:16, ред.
Скаут, часть вторая, сказ о том как руководство Спартака бьётся шишкой об стенку и на ней вырастает ещё одна шишка
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:06
Меня вот что смущает...
Да. Отлично потрудился в Арсенале во время тренерства Венгера.
А пА-чИ-му его "ушли"-то???
Перестал хорошо работать, видимо, потому и "ушли".
Работал на авторитете, который за ним закрепился, в Галатасарае, отнюдь НЕ бедном гейропейском клубе да ещё и с большими амбициями, и думаю, за хорошую зарплату.
Тоже "ушли", раз в Спартак, который без гейрокубков, перешёл???
В общем, по этому назначению у меня ПОКА одни вопросы и сомнения...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:25, ред.
Круто! Отличная новость! Это очень опытный специалист, настоящий профессионал своего дела. Франсис Кагигао в своё время внёс большой вклад в победы "Арсенала" в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Фрэнсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звёзды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие. Удачной и плодотворной работы Франсису в "Спартаке"!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:24
Да что же это такое, почему Спартак цепляется за иностранцев? Как они вообще появляются в списках кандидатов? Кто их выбирает и отвечает за этот выбор. Какие задачи стоят перед спортивным директором? Мне кажется, что в клубе до сих пор нет чёткой стратегии развития.
Вещий
Вещий
сегодня в 14:14
Ну что..... ранее трудился в «Арсенале», «Галатасарае». Теперь – Москва. Последим....
Гость
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