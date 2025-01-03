«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака». 55-летний испанский специалист уже приступил к работе.
Напомним, Кахигао работал скаутом в «Арсенале» (1997 — 2019 гг.), главным скаутом «канониров» (2019 — 2020 гг.), спортивным директором сборной Чили (2021 — 2022 гг.) и руководителем отдела международных связей и департамента «Галатасарая» с 2023 года.
Что говорите, спортивный директор?
Ну, главное - человек футбольный, пришёл не по объявлению.
Что говорите, спортивный директор?
Ну, главное - человек футбольный, пришёл не по объявлению.
Все хаяли Асмарала , а он в клуб привел Угальде, Барко ....без которых сейча Спартак был бы ни какой с Соболями...
Все хаяли Асмарала , а он в клуб привел Угальде, Барко ....без которых сейча Спартак был бы ни какой с Соболями...
Да. Отлично потрудился в Арсенале во время тренерства Венгера.
А пА-чИ-му его "ушли"-то???
Перестал хорошо работать, видимо, потому и "ушли".
Работал на авторитете, который за ним закрепился, в Галатасарае, отнюдь НЕ бедном гейропейском клубе да ещё и с большими амбициями, и думаю, за хорошую зарплату.
Тоже "ушли", раз в Спартак, который без гейрокубков, перешёл???
В общем, по этому назначению у меня ПОКА одни вопросы и сомнения...
Да. Отлично потрудился в Арсенале во время тренерства Венгера.
А пА-чИ-му его "ушли"-то???
Перестал хорошо работать, видимо, потому и "ушли".
Работал на авторитете, который за ним закрепился, в Галатасарае, отнюдь НЕ бедном гейропейском клубе да ещё и с большими амбициями, и думаю, за хорошую зарплату.
Тоже "ушли", раз в Спартак, который без гейрокубков, перешёл???
В общем, по этому назначению у меня ПОКА одни вопросы и сомнения...