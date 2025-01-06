Робби Кин возглавил венгерский «Ференцварош»

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сегодня, 18:16

«Ференцварош» объявил о назначении на должность главного тренера.

В воскресенье Кин прибыл в Будапешт, в понедельник – подписал контракт, а во вторник – приступит к работе на тренировочном лагере в Испании. Срок трудового соглашения Кина «Ференцварош» не раскрывает.

Робби Кин возвращается к тренерской работе после небольшой паузы. После завершения сезона 2023/2024 ирландец покинул «Маккаби» из Тель-Авива. В прошлом ирландец был известен как игрок, особенно по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм».