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Робби Кин возглавил венгерский «Ференцварош»

сегодня, 18:16

«Ференцварош» объявил о назначении Робби Кина на должность главного тренера.

В воскресенье Кин прибыл в Будапешт, в понедельник – подписал контракт, а во вторник – приступит к работе на тренировочном лагере в Испании. Срок трудового соглашения Кина «Ференцварош» не раскрывает.

Робби Кин возвращается к тренерской работе после небольшой паузы. После завершения сезона 2023/2024 ирландец покинул «Маккаби» из Тель-Авива. В прошлом ирландец был известен как игрок, особенно по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм».

Робби Кин возглавил венгерский «Ференцварош»

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:41
Даже не представлял себе, что Роби Кин стал тренером. Видимо Ференцварош знает, что делает, назначая ирландского специалиста руководить лучшей венгерской командой. Интересно, какие задачи перед ним поставлены? Деньги у клуба есть и деньги очень приличные...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:00
Робби, Арнольд уже ждёт приглашения , ну ни как он не хочет в «Транмер»...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:59
бывший игрок Тоттенхэма возглавил лидера венгерского футбола Ференцварош?!
ну все, больше зеленым орлам не видать трофеев)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:44
Гремят прошлыми заслугами, тренера бездари...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:35
Успехов ему!Посмотрим что натренирует
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