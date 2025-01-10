«Барселона» провела переговоры с окружением Рэшфорда

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вчера, 21:45

«Барселона» включилась в борьбу за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» .

По данным источника, каталонский клуб намерен арендовать английского форварда. На этой неделе состоялись первые контакты между представителями «сине-гранатовых» и окружением футболиста.

Отмечается, что переговоры находятся только на первоначальной стадии.