«Барселона» провела переговоры с окружением Рэшфорда

«Барселона» включилась в борьбу за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
По данным источника, каталонский клуб намерен арендовать английского форварда. На этой неделе состоялись первые контакты между представителями «сине-гранатовых» и окружением футболиста.
Отмечается, что переговоры находятся только на первоначальной стадии.
https://youtu.be/nBZojKFQTak?si=GuIT33cCQ7-M6zpC
Что за мода щас такая? Почему не с клубом и с самим игроком?
Что за мода щас такая? Почему не с клубом и с самим игроком?