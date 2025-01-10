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«Барселона» провела переговоры с окружением Рэшфорда

вчера, 21:45

«Барселона» включилась в борьбу за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По данным источника, каталонский клуб намерен арендовать английского форварда. На этой неделе состоялись первые контакты между представителями «сине-гранатовых» и окружением футболиста.

Отмечается, что переговоры находятся только на первоначальной стадии.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 16:14
Фейковый интерес к Решфорду раздувают агенты. Не нужен он ни Арсеналу, ни тем более Барсе.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:05
Денег нет, а переговоры ведут...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:25
...куда деваться, Маркус то наш на расхват,не до оценил!
протон
протон
вчера в 21:59, ред.
Я вот все время думал, какое же новшество дать для игроков на сайте. И тут пришла мысль. К концу месяца дать приз за лучший комментарий игроку в КП. Я считаю, это справедливо за кропотливый труд с большим усердием активного участника. Можно вручить ВИП статус например не обязателен материальный подарок, это очень просто сделать для программиста сайта, лучшие комментарии попадают в особый раздел, админы сортируют и выводят.
протон
протон
вчера в 21:55
Бывают конечно идеальные мэтчи уже со зрелыми подающими в былом надежды игроками, типо Роббен и Бавария, но обратных примеров миллион, тип который забил на футбол обратно уже не вернётся. Не стоит. Там ещё и зп как пол вип ки нового Камп Ноу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:47
С окружением футболиста поговорили))
Что за мода щас такая? Почему не с клубом и с самим игроком?
Гость
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