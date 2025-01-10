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«Манчестер Юнайтед» готов предложить 40 млн фунтов за игрока «Брентфорда»

вчера, 21:24

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание нападающего «Брентфорда» Брайана Мбеумо.

«Красные дьяволы» хотят опередить «Арсенал» в борьбе за трансфер форварда. МЮ готов предложить за переход Мбеумо 40 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:08, ред.
МЮ всегда пытается купить футболиста когда становится очевидно, что игрок топ. За 40 млн года 2 назад могли взять, сейчас его не отдадут.
Куда подевались скауты которые брали Эвра и Видича за копейки.
В итоге тратят по 100 млн за игрока, нужны скауты которые смогут разглядеть талант футболиста. Сейчас Мбеумо не только МЮ захочет, но и Ливерпуль и Арсенал. Задаётся вопрос - так в чем гениальность скаутов МЮ? Если они находят тех которые уже на слуху.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:49
Брентфорд установил цену за Мбемо в 60 млн £, но не факт, что сейчас, в самом разгаре сезона они продадут своего лидера. Мбемо вышел на пик и покпзывает отличную результативность, так что 40 тут явно маловато будет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
Маловато будет...
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