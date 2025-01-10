«Манчестер Юнайтед» готов предложить 40 млн фунтов за игрока «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание нападающего «Брентфорда» Брайана Мбеумо.
«Красные дьяволы» хотят опередить «Арсенал» в борьбе за трансфер форварда. МЮ готов предложить за переход Мбеумо 40 млн фунтов стерлингов.
«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание нападающего «Брентфорда» Брайана Мбеумо.
«Красные дьяволы» хотят опередить «Арсенал» в борьбе за трансфер форварда. МЮ готов предложить за переход Мбеумо 40 млн фунтов стерлингов.
Куда подевались скауты которые брали Эвра и Видича за копейки.
В итоге тратят по 100 млн за игрока, нужны скауты которые смогут разглядеть талант футболиста. Сейчас Мбеумо не только МЮ захочет, но и Ливерпуль и Арсенал. Задаётся вопрос - так в чем гениальность скаутов МЮ? Если они находят тех которые уже на слуху.
Куда подевались скауты которые брали Эвра и Видича за копейки.
В итоге тратят по 100 млн за игрока, нужны скауты которые смогут разглядеть талант футболиста. Сейчас Мбеумо не только МЮ захочет, но и Ливерпуль и Арсенал. Задаётся вопрос - так в чем гениальность скаутов МЮ? Если они находят тех которые уже на слуху.