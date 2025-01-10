Жоржиньо готов перейти в чемпионат Бразилии

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вчера, 22:04

Полузащитник , скорее всего, покинет «Арсенал».

В подписании хавбека заинтересованы «Фламенго» и «Палмейрас». Жоржиньо открыт для перехода в эти клубы, потому что они обладают хорошими финансовыми возможностями.

Кроме того, обе команды сыграют на клубном чемпионате мира летом этого года.