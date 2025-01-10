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Жоржиньо готов перейти в чемпионат Бразилии

вчера, 22:04

Полузащитник Жоржиньо, скорее всего, покинет «Арсенал».

В подписании хавбека заинтересованы «Фламенго» и «Палмейрас». Жоржиньо открыт для перехода в эти клубы, потому что они обладают хорошими финансовыми возможностями.

Кроме того, обе команды сыграют на клубном чемпионате мира летом этого года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:29
Бразилец, который никогда не играл в Бразилии)
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:27
Новость о том, что к Жоржу проявляют интерес клубы из Бразилии появились пару дней назад. Был даже слух, что Палмейрас предложил игроку летом перейти к ним в статусе свободного агента, но сам игрок отказался от такого варианта и в знак уважения к Арсеналу, выдвинул условие, либо его покупают зимой, либо никаких предварительных соглашений на лето. Таким образом типо хочет помочь Арсеналу подзаработать денег! Если это правда, то респект Жоржику!
Если он уйдет зимой, то Арсеналу точно нужен будет игрок в центр поля,т.к состав и так скудный, глубины нет....посмотрим что будет, пока это просто слухи
протон
протон
вчера в 22:15
Был период, когда играл полезно. Но в целом, как и Артета, Жоржиньо - игрок, не способный дать команде что-то больше, чем осознанный контроль мяча.
drug01
drug01
вчера в 22:08
Конечно лучше перейти чем сидеть в Арсенале!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:07
Ну а почему бы и не закончить Жоржиньо карьеру в Бразилии?
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