Жоржиньо готов перейти в чемпионат Бразилии

Полузащитник Жоржиньо, скорее всего, покинет «Арсенал».
В подписании хавбека заинтересованы «Фламенго» и «Палмейрас». Жоржиньо открыт для перехода в эти клубы, потому что они обладают хорошими финансовыми возможностями.
Кроме того, обе команды сыграют на клубном чемпионате мира летом этого года.
Если он уйдет зимой, то Арсеналу точно нужен будет игрок в центр поля,т.к состав и так скудный, глубины нет....посмотрим что будет, пока это просто слухи
Если он уйдет зимой, то Арсеналу точно нужен будет игрок в центр поля,т.к состав и так скудный, глубины нет....посмотрим что будет, пока это просто слухи