Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок 2024/2025

«Ман Сити» отправил 8 безответных мячей клубу 2-й лиги в матче Кубка Англии

вчера, 22:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити8 : 0Логотип футбольный клуб Солфорд СитиСолфорд СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Солфордом» в матче 1/32 финала Кубка Англии (8:0).

На 8-й минуте Жереми Доку вывел хозяев вперёд. На 20-й Дивин Муамба удвоил преимущество команды. Нико О'Рейлли на 43-й забил 3-й мяч «горожан». Джек Грилиш на 49-й реализовал пенальти. На 62-й Джеймс Макати забил пятый мяч в этой встрече. Жереми Доку на 69-й оформил дубль, реализовав ещё один пенальти в матче. Джеймс Макати на 72-й оформил дубль, а на 81-й — хет-трик.

Соперник «Манчестер Сити» в четвертом раунде Кубка Англии станет известен после жеребьевки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» на выезде победила «Боруссию» Менхенгладбах в матче Бундеслиги
Вчера, 22:31
«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А
Вчера, 22:02
«Челси» крупно обыграл «Моркамб» в матче Кубка Англии
Вчера, 20:06
«Удинезе» и «Аталанта» голов не забили
Вчера, 18:59
«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон» в матче Кубка Англии
Вчера, 17:15
Дубль Шика помог «Байеру» в гостях обыграть «Боруссию» Дортмунд
Вчера, 00:42
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:23
Времена были старые добрые))
Щас не хватает наших в ЛЧ)) Это было весело)
Ну, а так конечно же, сыграй прям сейчас эти клубы, то Спартак бы камня на камне не оставил от Ливерпуля))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:03
Разошлись не на шутку...
ABir
ABir
сегодня в 00:32
Оторвались по полной. Номер не отбывали.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 00:15
Обязан жениться.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:44
Наконец-то нашли себе подходящего соперника. Даже Грилиш забил, который не мог забить в течение года?))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
Покуражились резервисты Сити изрядно)))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:03
Наконец то они нашли себе подходящего сопернека 😆
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:59
Вот что нужно было Пепу, чтобы "сбрить" ногти. Теперь - всё.. 😄
drug01
drug01
вчера в 22:58
Отыгрались на кубке но это все не главное
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:57
Впомнил)...сейчас Спартак новый и недобрый...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
...море Сол(и) завезли в Форд Сити, теперь разгребают....!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:51
Понятно, что соперник для МС никакой, но счет всё равно впечатляет. Удивлен, что Гвардиола не выпустил Холанда, такие клубы его любимые соперники. В прошлом году в Кубке Англии Холанд забил 5 голов Лутону, а этому мог все 7-8 голов забить. Кубок Англии может стать единственным трофеем для МС, поэтому нужно за него бороться. Посмотрим, кто будет соперником МС в следующей стадии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:47
Равная игра была, интрига держалась до последней минуты!! Как будто Спартак приехал к Ливерпулю как в старые добрые)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 