«Ман Сити» отправил 8 безответных мячей клубу 2-й лиги в матче Кубка Англии

1736624803

вчера, 22:46

«Манчестер Сити» одержал победу над «Солфордом» в матче 1/32 финала Кубка Англии (8:0).

На 8-й минуте Жереми Доку вывел хозяев вперёд. На 20-й Дивин Муамба удвоил преимущество команды. Нико О'Рейлли на 43-й забил 3-й мяч «горожан». Джек Грилиш на 49-й реализовал пенальти. На 62-й Джеймс Макати забил пятый мяч в этой встрече. Жереми Доку на 69-й оформил дубль, реализовав ещё один пенальти в матче. Джеймс Макати на 72-й оформил дубль, а на 81-й — хет-трик.

Соперник «Манчестер Сити» в четвертом раунде Кубка Англии станет известен после жеребьевки.