Дубль Шика помог «Байеру» в гостях обыграть «Боруссию» Дортмунд

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сегодня, 00:42

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Байеру» (2:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.

На 1-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Байера» Натан Телла. На 8-й минуте Патрик Шик удвоил преимущество «фармацевтов». На 12-й минуте полузащитник «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс отыграл один гол. На 19-й минуте Шик оформил дубль. На 79-й минуте форвард «шмелей» Сехру Гирасси сократил отставание до минимума.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (25 очков), «Байер» занимает 2-е место (35 очков).