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Дубль Шика помог «Байеру» в гостях обыграть «Боруссию» Дортмунд

сегодня, 00:42
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Байеру» (2:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.

На 1-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Байера» Натан Телла. На 8-й минуте Патрик Шик удвоил преимущество «фармацевтов». На 12-й минуте полузащитник «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс отыграл один гол. На 19-й минуте Шик оформил дубль. На 79-й минуте форвард «шмелей» Сехру Гирасси сократил отставание до минимума.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (25 очков), «Байер» занимает 2-е место (35 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:56
Здорова, Дружище!!!
Хороших выходных, в любую погоду!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☀️☀️☀️☀️☀️☀️👍👍👍👍👍👍👍
матос
матос
сегодня в 11:20
Аптекари порадовали а БД разочаровал , Шахина менять нужно на более толкового тренера. Байер с уверенной победой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:18
Последние минуты матча напомнили мне советский фильм "Удар ! Ещё удар !", когда в заключительном матче встречались на "Кубок северных морей" наша и зарубежная команды. Мы проигрываем, зрители уже покинули трибуны и вдруг слышат мощную реакцию оставшихся болельщиков, когда НАШИ забивают гол. Ринулись назад. Так и в этом матче у меня складывалось впечатление, что "Боруссия" в конце матча вот - вот сравняет счёт...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:20
...."Толковой игры не просматривается..." ключевые слова,спасибо Минхерц за обзор,игры не видел,только чумавой первый гол Байера,
и почему то всё сразу понятно стало...! Хорошего дня, в Гадюкино
опять дожди,не декабрь,а март-с понтом готовиться на дачу,ха!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:49
Аптекари конечно же выше смотрятся.
Закономерный исход.
najm79fjw8sj
najm79fjw8sj
сегодня в 07:48
Байер возвращается, сыграли здорово, чего не скажешь про Дортмунд
Zola
Zola
сегодня в 07:37
Байер играет шикарно!
92pfwyp4zf7e
92pfwyp4zf7e
сегодня в 07:09
Шик с большим шиком вбил два гола
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:10
Так убойно Байер начал проводить стартовые отрезки матчей теперь в 8 последних встречах когда они в первые 20 минут матча резво кладут 3-4 голов. . А после
ударного отрезка Байер просто играет на удерживании преимущество)))Шахин знал об этом и все равно попался
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:30
Вот это перестрелку устроили команды в первой половине первого тайма))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:16
Начало матча было феерично конечно
ABir
ABir
сегодня в 01:49
Все больше Байер начинает напоминать себя прошлогоднего
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:19
Вирц.
Шик.
Джака.

Поговорили бы, но... флуд!))

Всем мирной ночи.
KuznecSvarog
KuznecSvarog
сегодня в 01:06
Не радует такой результат,но учитывая потери шмелей еще легко отделались.
протон
протон
сегодня в 01:04
После невнятного старта Байер стал вновь на рельсы, я как болельщик Баварии, очень этому рад. Будет интрига опять, битва до последнего тура. Отрыв сократился до одного очка, а у Баварии сложнейший выезд в Гладбах, это очень интересно
Capral
Capral
сегодня в 01:00
Единственное оправдание Шахину- это огромные потери перед игрой, которые, как показал матч- возместить не удалось. Сразу после своего назначения в Дортмунд, Шахин заявил: "Я не буду копировать Терзича и хочу расслабить своих футболистов. Теперь, каждый может играть так, как он чувствует момент"... Ну вот и доигрался.

А перед этой игрой, Шахин сравнил игру Боруссии с мельницей, ну и тп. Вобщем- тот еще болтун. Ну а эту игру особо и комментировать не хочется. Байер ничего особенного не показал, использовал дикие провалы соперника в обороне и победил. Дортмунд ,в свою очередь, имея проблемы особенно в обороне, старался компенсировать атакой, что тоже получилось неважно. Кроме предсказуемых наскоков -никакой мысли в атаке...

Гирасси не стал, тем лидером, которого от него ожидали. В центре поля, Боруссия проиграла, практически все подборы, и это при том, что соперник во 2-м тайме явно снизил активность. Вобщем не радужные перспективы у Боруссии. Толковой игры не просматривается, всё больше беготни и точно никакого креатива в атаке. После организованной во всех линиях Боруссии Терзича, сейчас- сплошное безобразие...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:53, ред.
Не слежу за командами, но по этой игре такое впечатление , что класс Байера на порядок выше.
Боруссия совершала какие то ультра затратные - лишние телодвижения, снижающие КПД в прогрессии. Есть в футболе тренировочное занятие, когда футболистам дают чисто одно задание - отнять мяч у соперника. В догонялки и толкотне Дортмунд сегодня преуспел, но таки упоролся в общий упадок сил, когда к 70-й минуте остаток пара вышел и игроки уже еле еле ноги волокли..., - даже левый пеналь в ворота "фармацевтов" не сподобил БД на жалкое подобие штурма ворот соперника.

Байер напротив играл чётко, дисциплинированно и с энергосбережением. Если бы Шик не пижонил, когда шёл на хет-трик, то можно было бы оканчивать игру без лишней нервотрёпки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:43
Хороший матч получился)))
С такой обороной ещё мало пропустили шмели. Шик должен был больше забивать.
Байер с победой! Гонка в Бундеслиге продолжается))
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