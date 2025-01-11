Дубль Шика помог «Байеру» в гостях обыграть «Боруссию» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Байеру» (2:3) в матче 16-го тура Бундеслиги.
На 1-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Байера» Натан Телла. На 8-й минуте Патрик Шик удвоил преимущество «фармацевтов». На 12-й минуте полузащитник «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс отыграл один гол. На 19-й минуте Шик оформил дубль. На 79-й минуте форвард «шмелей» Сехру Гирасси сократил отставание до минимума.
«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (25 очков), «Байер» занимает 2-е место (35 очков).
Боруссия совершала какие то ультра затратные - лишние телодвижения, снижающие КПД в прогрессии. Есть в футболе тренировочное занятие, когда футболистам дают чисто одно задание - отнять мяч у соперника. В догонялки и толкотне Дортмунд сегодня преуспел, но таки упоролся в общий упадок сил, когда к 70-й минуте остаток пара вышел и игроки уже еле еле ноги волокли..., - даже левый пеналь в ворота "фармацевтов" не сподобил БД на жалкое подобие штурма ворот соперника.
Байер напротив играл чётко, дисциплинированно и с энергосбережением. Если бы Шик не пижонил, когда шёл на хет-трик, то можно было бы оканчивать игру без лишней нервотрёпки.
Боруссия совершала какие то ультра затратные - лишние телодвижения, снижающие КПД в прогрессии. Есть в футболе тренировочное занятие, когда футболистам дают чисто одно задание - отнять мяч у соперника. В догонялки и толкотне Дортмунд сегодня преуспел, но таки упоролся в общий упадок сил, когда к 70-й минуте остаток пара вышел и игроки уже еле еле ноги волокли..., - даже левый пеналь в ворота "фармацевтов" не сподобил БД на жалкое подобие штурма ворот соперника.
Байер напротив играл чётко, дисциплинированно и с энергосбережением. Если бы Шик не пижонил, когда шёл на хет-трик, то можно было бы оканчивать игру без лишней нервотрёпки.
А перед этой игрой, Шахин сравнил игру Боруссии с мельницей, ну и тп. Вобщем- тот еще болтун. Ну а эту игру особо и комментировать не хочется. Байер ничего особенного не показал, использовал дикие провалы соперника в обороне и победил. Дортмунд ,в свою очередь, имея проблемы особенно в обороне, старался компенсировать атакой, что тоже получилось неважно. Кроме предсказуемых наскоков -никакой мысли в атаке...
Гирасси не стал, тем лидером, которого от него ожидали. В центре поля, Боруссия проиграла, практически все подборы, и это при том, что соперник во 2-м тайме явно снизил активность. Вобщем не радужные перспективы у Боруссии. Толковой игры не просматривается, всё больше беготни и точно никакого креатива в атаке. После организованной во всех линиях Боруссии Терзича, сейчас- сплошное безобразие...
А перед этой игрой, Шахин сравнил игру Боруссии с мельницей, ну и тп. Вобщем- тот еще болтун. Ну а эту игру особо и комментировать не хочется. Байер ничего особенного не показал, использовал дикие провалы соперника в обороне и победил. Дортмунд ,в свою очередь, имея проблемы особенно в обороне, старался компенсировать атакой, что тоже получилось неважно. Кроме предсказуемых наскоков -никакой мысли в атаке...
Гирасси не стал, тем лидером, которого от него ожидали. В центре поля, Боруссия проиграла, практически все подборы, и это при том, что соперник во 2-м тайме явно снизил активность. Вобщем не радужные перспективы у Боруссии. Толковой игры не просматривается, всё больше беготни и точно никакого креатива в атаке. После организованной во всех линиях Боруссии Терзича, сейчас- сплошное безобразие...