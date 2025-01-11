«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А

1736622166

вчера, 22:02

«Торино» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 20-го тура Серии А (1:1).

У гостей на 8-й минуте счет открыл Кенан Йилдыз. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма — отметился Никола Влашич.

В начале второго тайма главные тренеры команд Паоло Ваноли («Торино») и Тиаго Мотта («Ювентус») получили красные карточки.

«Торино» идёт на 11-м месте (22 очка), «Ювентус» занимает 5-е место (33 пункта).