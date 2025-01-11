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«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А

вчера, 22:02
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Торино» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 20-го тура Серии А (1:1).

У гостей на 8-й минуте счет открыл Кенан Йилдыз. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма — отметился Никола Влашич.

В начале второго тайма главные тренеры команд Паоло Ваноли («Торино») и Тиаго Мотта («Ювентус») получили красные карточки.

«Торино» идёт на 11-м месте (22 очка), «Ювентус» занимает 5-е место (33 пункта).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Торино»
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:08
Боевая ничья получилась. Ваноли - хороший, интересный тренер, несмотря на то, что состав у "Старой сеньоры" намного сильнее, сумел всё же противостоять "Ювентусу", превратив "Торино" в крепкий середняк Серии А. Что ему сейчас не хватает хватает, так это выдержки и опыта.
ABir
ABir
вчера в 22:20
В этой встрече Ювентус потерял два очка, Торино безусловно приобрел очко. Если бы Юве играл весь матч, как последние 30 минут, скорее всего победил бы. Но Торино выстоял в важном и принципиальном домашнем дерби.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:19
Соглашусь с комментатором, что тройную замену "Торино" надо было проводить раньше, а не за три минуты до окончания матча. Понятно желание тренера "успокоить" Юве таким образом и сбить темп, но всё же. Надо было ещё Николу нашего Влашича заменить, еле ногами ворочал с середины второго тайма. Но, как говорится, тренеру виднее. Впрочем, как сказать...
По матчу. Футбол типично итальянский. Ни прибавить к моему мнению, ни убавить. Ответный гол был симпатичный.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:04
Очередная ничья у старухи)
Toro
Toro
вчера в 22:03
Ювентус отскочил знатно!
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