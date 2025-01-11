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«Удинезе» и «Аталанта» голов не забили

вчера, 18:59
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в 20-м туре итальянской Серии А.

Команды голов не забили.

После этой игры «Удинезе» идёт на 9-м месте (26 пунктов), «Аталанта» находится на 2-й строчке (42 очка).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:25
Матч не смотрел , но судя по стате гости отскочили!
Capral
Capral
вчера в 19:14
Игру не видел, следовательно и говорить не о чем. Но было понятно и давно, что Аталанта- команда на короткий отрезок времени, в частности на ЛЕ, где можно собраться и выстрелить. Но вот на все турниры, сразу, и конечно на длинный путь в Серии А, команду, судя по всему не хватит. Видимо, состав не тот, чтобы бороться на всех фронтах. Гаспер конечно толковый опытный тренер, но и он бессилен, если под рукой нет нужного необходимого материала... Откровенно говоря, уже после лидерства Аталанты в этом сезоне, я писал, что не очень верю в окончательный успех команды, по многим причинам. Не скажу, что команда сдувается, но по тем, последним играм, что довелось посмотреть- впечатление не самое лучшее...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:09
Не всегда Аталанта должна выигрывать.
Vea
Vea ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:05
Скудетто Аталанты это сказка без счастливого конца.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:04
Аталанта теряет очки.
так не забирают скудетто)))
Vea
Vea
вчера в 19:02
Ужасный матч Аталанты. Создали опасный момент лишь в добавленное время второго тайма. В центре поля мысли не было, фланги не сыграли. Лукман и де Кетеларе вообще ничего не смогли.
Удинцы должны были выигрывать.
Гость
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