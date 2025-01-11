«Удинезе» и «Аталанта» голов не забили

1736611142

вчера, 18:59

«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью в 20-м туре итальянской Серии А.

Команды голов не забили.

После этой игры «Удинезе» идёт на 9-м месте (26 пунктов), «Аталанта» находится на 2-й строчке (42 очка).