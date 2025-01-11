«Бавария» на выезде победила «Боруссию» Менхенгладбах в матче Бундеслиги

«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Баварии» в матче 16-го тура Бундеслиги (0:1).
Единственный гол в матче на 68-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн, реализовав 11-метровый удар.
«Боруссия М» идёт на 10-м месте (24 очка), «Бавария» возглавляет турнирную таблицу (39 пунктов).
Если по игре, то много навесов у Баварии в 1-м тайме. Но главное на кого- на мертвого Мюллера!!! Там и близко не было Кейна. Мюллер, Сане и Нойер- больше не игроки такого клуба- это балласт!!! Нойер снова учудил цирк, и хорошо, что мяч не залетел в ворота!!! Когда мяч висит над вратарской, почти на линии ворот, Нойер бoится выйти на него. Что за дела? Во всех его движениях чувствуется неуверенность и робость.
Сама, игра Баварии- комбинационная, техничная, но очень чувствительная, как тоненькая березовая веточка- вот вот обламается. Для сравнения, у того же Байера, игра выглядит более устойчивой и монолитной. Компани прививает команде комбинационный стиль, но очень медленно действует команда. Ну и конечно нет лидера в атаке Баварии. Отсутствие Мусиалы сильно сказалось, некому было рвать фланги соперника...
Про игру Боруссии нечего сказать. Большую часть матча в обороне в расчете на ошибку соперника и на контригру, которой по большому счету у хозяев не получилась. Баварию с победой, хотя по игре и не скажешь, что это чемпионская игра. Байер на сегодня- смотрится убедительней.
Если по игре, то много навесов у Баварии в 1-м тайме. Но главное на кого- на мертвого Мюллера!!! Там и близко не было Кейна. Мюллер, Сане и Нойер- больше не игроки такого клуба- это балласт!!! Нойер снова учудил цирк, и хорошо, что мяч не залетел в ворота!!! Когда мяч висит над вратарской, почти на линии ворот, Нойер бoится выйти на него. Что за дела? Во всех его движениях чувствуется неуверенность и робость.
Сама, игра Баварии- комбинационная, техничная, но очень чувствительная, как тоненькая березовая веточка- вот вот обламается. Для сравнения, у того же Байера, игра выглядит более устойчивой и монолитной. Компани прививает команде комбинационный стиль, но очень медленно действует команда. Ну и конечно нет лидера в атаке Баварии. Отсутствие Мусиалы сильно сказалось, некому было рвать фланги соперника...
Про игру Боруссии нечего сказать. Большую часть матча в обороне в расчете на ошибку соперника и на контригру, которой по большому счету у хозяев не получилась. Баварию с победой, хотя по игре и не скажешь, что это чемпионская игра. Байер на сегодня- смотрится убедительней.
однако самое главное, сохранили отрыв.
понятно, многим игра не очень понравилась.
но.....игра то забудется, главное, счет на табло и 3 очко в копилку)))
а впереди ЛЧ, плюс супер важная игра с Байером в феврале.
скоро Мюнхен покинут Альфонсо Дэвис, возможно, и Сане тоже.
неизвестно, что будет с Гнабри и Киммихом.
Мюллер стареет.
будет другая Бавария))
однако самое главное, сохранили отрыв.
понятно, многим игра не очень понравилась.
но.....игра то забудется, главное, счет на табло и 3 очко в копилку)))
а впереди ЛЧ, плюс супер важная игра с Байером в феврале.
скоро Мюнхен покинут Альфонсо Дэвис, возможно, и Сане тоже.
неизвестно, что будет с Гнабри и Киммихом.
Мюллер стареет.
будет другая Бавария))