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«Бавария» на выезде победила «Боруссию» Менхенгладбах в матче Бундеслиги

вчера, 22:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Баварии» в матче 16-го тура Бундеслиги (0:1).

Единственный гол в матче на 68-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн, реализовав 11-метровый удар.

«Боруссия М» идёт на 10-м месте (24 очка), «Бавария» возглавляет турнирную таблицу (39 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт Бундеслиги
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10 января
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Все комментарии
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Бл..., праймовый ПСЖ, который еле-еле Аталанту переиграл в 1/4, а в полуфинале гранда европейского футбола Лейпциг.
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:28
У нас теперь гол головой в ворота ПСЖ считается признаком класса и интеллекта игрока. Класс!!! Вот это реально смешно, аж живот можно надорвать.
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Это игра тупого бегунка, самого настоящего. Небо и земля, если сравнивать с Рибери и Роббеном. То что это чудо иногда забиват, не делает его интеллектульным игроком. Будь у Баварии сейчас игроки уровня француза и голландца, этому примату только на скамейке бы и сидеть пришлось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Не в ту степь тебя понесло по части Комана, парень.
Никогда француз хнёй не страдал и всегда в Баварии играл осмысленно - на оч. приличном уровне, забивая в среднем за 4-5 матчей по голу на протяжении 5-ти последних лет. Праймовому ПСЖ в финале ЛЧ 2020 с передачи Киммиха такую банку головой положил, - пальчики оближешь!
Короч... Ты либо чёто путаешь, либо просто нахрапом тут решил свои слова за Истину выдать.

"Пробежать, навесить, прострелить, пробить в ближний угол..."
И чё ? Ты считаешь что при сегодняшнем уровне опеки, плотности и бешеных скоростях, когда на напада по двое -трое набрасываются этого мало ?!
Насмешил, ей-Богу!)
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
А что Коман что-то уметь стал, там типа оборону разрезать? Его всегда хватало пробежать, да прострелить или навесить. И удары в основном в ближний угол. Обычная игра тупого бегунка. Что-то придумать он не в состоянии.
Гнабри после травмы играет на порядок слабее.
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:47
Коман самый настоящий тупой бегунок. Там интеллекта ноль.
Если вспоминать кто до этого играл в Баварии, то это абсолютно разный уровень.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
"...в лице старого Мюллера и тупых бегунков на флангах то о чём речь. .."

Ну по Мюллеру отчасти согласен... А про тупых бегунков на флангах это о ком ? Гнабри и Коман - типа тупые бегунки ?))) Сане порой ещё может тупить, но не эти двое.
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
Что-то, ты мне кое-кого стал напоминать... Неужели я столько времени потратил на тебя зря. Мда, действительно, старею. Ну будем считать, что разговор не состоялся.
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:02
А убедительно орать как один из лучших ЦН современности вдруг не с того ни с сего стал не тянуть роль ЦН, да ещё в убогой бундеслиге??? Ей Богу смешно.
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 23:59
А вы вообще смотрели игру?)))
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 23:58
Это не ответ- это отмазка. Неубедительно, особенно про сброд и про то, что он не в форме.
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
Если его в обороне не было, то это вопрос к Компани. Это тренер даёт указание напу помогать обороне или нет.
Если вокруг Кейна сейчас в Баварии один сброд, в лице старого Мюллера и тупых бегунков на флангах то о чём речь. Плюс не самая хорошая форма сейчас у англичанина. Но орать, что он уже не тянет на роль ЦН это за гранью.
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 23:44
Ну и, что вы сегодня увидели в его игре, поделитесь соображениями. Я ничего не увидел. Он даже пас на 30 метров не смог точный выложить. На острие атаки в центре штрафной я его не видел. То-есть, он был, но ничего не делал. Всё, чем он сегодня запомнился- только забитым пенальти. При его росте и игре головой, он должен был помогать оброне, если в атаке от него было мало толку, но и в защите я его не увидел. Так чем же он вам понравился и когда?
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:36
Мне не нужны немецкая пресса и немецкие программы, что бы понимать игру Кейна.
a-league
a-league
вчера в 23:19, ред.
Бавария не может - судья поможет !

Вспоминается матч ЛЧ 2016/17 Бавария - Ростов (5-0). Пока толерантный евросвисточек пеналь для Баварии не соорудил на ровном месте, она безрезультатно билась головой о стену ростовской обороны. И если бы не та пенка, то "..ер" немцам бы было и 1-0 видать в той игре
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Вы его сегодня видели, чтобы такие завления делать?! Вы читаете немецкую прессу, слушаете немецкие футбольные программы?! Если нелепо звучит- не спрашивайте.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:08, ред.
Бавария без Муси, как МС без Родри?
Не надо иметь семь пядей чтобы увидеть как вратарь пивоваров еле носит свою опу..., Кейн стоит - ему мешает пенсионер Мюллер...
Менять ничего не надо, пусть парни делятся опытом....))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:59
Всегда рад помочь, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:58
...убидительно Бро!
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
Кйн не тянет на ЦН? Это очень нелепо звучит.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:57
Следите за рукой.. 💪.. Кейн превращается в Авейру.. 🤭
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56
....ещё раз,спасибо за отчёт, от души!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:56
важная победа Баварии. без Мусиалы команда совсем другая))
однако самое главное, сохранили отрыв.
понятно, многим игра не очень понравилась.
но.....игра то забудется, главное, счет на табло и 3 очко в копилку)))
а впереди ЛЧ, плюс супер важная игра с Байером в феврале.
скоро Мюнхен покинут Альфонсо Дэвис, возможно, и Сане тоже.
неизвестно, что будет с Гнабри и Киммихом.
Мюллер стареет.
будет другая Бавария))
Capral
Capral
вчера в 22:48, ред.
Баварии срочно нужен ЦН. Кейн, во-первых, уже не тянет, а во-вторых, как я говорил сегодня- уже не является ярковыраженным столбом, а во 2-м тайме и вовсе сыграл большую часть игры под нападающими... Вот и получается, что Бавария осталась без острого и подвижного центра атаки. И по игре и по моментам баварцы наиграли на победу. Но вопрос по пенальти в 1-м тайме в ворота Боруссии завис в воздухе!!! Защитник скрещивает над головой руки, мяч попадает в эти руки, а судья не ставит пенальти!!! Ну так может, вообще пенальти отменить?! После такого произвола, игра рукой Кукурельи- просто детский лепит!!!

Если по игре, то много навесов у Баварии в 1-м тайме. Но главное на кого- на мертвого Мюллера!!! Там и близко не было Кейна. Мюллер, Сане и Нойер- больше не игроки такого клуба- это балласт!!! Нойер снова учудил цирк, и хорошо, что мяч не залетел в ворота!!! Когда мяч висит над вратарской, почти на линии ворот, Нойер бoится выйти на него. Что за дела? Во всех его движениях чувствуется неуверенность и робость.

Сама, игра Баварии- комбинационная, техничная, но очень чувствительная, как тоненькая березовая веточка- вот вот обламается. Для сравнения, у того же Байера, игра выглядит более устойчивой и монолитной. Компани прививает команде комбинационный стиль, но очень медленно действует команда. Ну и конечно нет лидера в атаке Баварии. Отсутствие Мусиалы сильно сказалось, некому было рвать фланги соперника...

Про игру Боруссии нечего сказать. Большую часть матча в обороне в расчете на ошибку соперника и на контригру, которой по большому счету у хозяев не получилась. Баварию с победой, хотя по игре и не скажешь, что это чемпионская игра. Байер на сегодня- смотрится убедительней.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:38
...зато по Кейневски...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:32
Скромненько, как-то не по-баварски)
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