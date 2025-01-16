Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Пато: «Роналдо был моим кумиром. Но впечатлил меня Роналдиньо»

вчера, 21:49

Экс-игрок сборной Бразилии Пато высоко отозвался о Роналдо и Роналдиньо.

Роналдо был моим кумиром, в Бразилии он был примером для подражания. Он очень важный для меня человек, мы играем в теннис, я легко его побеждаю. Если он слушает – бросаю ему вызов еще раз!

Но тот, кто произвел на меня впечатление, тот, кто не имеет равных, на мой взгляд, это Роналдиньо. Роналдо был великолепен, это наша «девятка». Но я не знаю, как описать Роналдиньо.

Я смотрел его матчи на чемпионате мира. Он прибыл в «Милан» после выступлений за «Барселону», за которыми я следил и учился понимать футбол.

Когда он приехал и мы пошли тренироваться, он сказал: «Давай посмотрим, кто сегодня больше раз прокинет мяч между ног». Я сделал это дважды, а он – десять раз.

Я почти не видел игру Пеле, но видел Роналдо. Однако ближе всего мне был Роналдиньо, я следил именно за ним.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Йорк: «Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС»
Вчера, 20:44
«Для меня Анри лучше, чем Мбаппе». Многие легенды сборной Франции очень не любят Килиана
Вчера, 09:38Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
Глава саудовской лиги: «Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 мира»
15 января
Фоден: «Титул? Да, уже наверняка мимо»
15 января
Эвра: «Мбаппе недотягивает и до лодыжки Папена»
15 января
Джо Коул сравнил Палмера с Месси
15 января
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:45, ред.
Ронни - Моцарт футбола. Даже далекие от футбола люди, при виде его в поле, раскрывают рты...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:48
Бешенный был дуэт Роналдиньо и Месси!!! И красивая и волшебная игра Барсы Райкаарда!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:47
В ПСЖ у него особо не задалось , может из-за дисциплины. Но Под руководством Райкаарда он зацвел и был крутым волшебником. И Месси тоже раскрылся при Райкаарде. Месси в этом и не раз признавался, что Райкаарда раскрыл его лучшие стороны.
Байкал-38
Байкал-38 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 03:52
Зачем писать про РоналдУ, если речь про РоналдО?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:37, ред.
Согласен с Пато. До того, как увидел игру Роналдиньо, я к футболу относился равнодушно, но потому я "вкусил" всю красоту этой игры...
Роналду был намного круче большинства звезд - и не знаем чего бы достиг, если бы не травмы... Феномен однозначно один из лучших нападающих.
Волшебник же - это и есть футбол во всей красе. Многие спорят о том, кто же лучший игрок всех времен: Пеле, Марадона, Месси, Роналду? Но для меня лучшим из лучших всегда был, есть, и, скорее всего, останется Роналдиньо - без него футбол все равно уже не тот: да, есть комбинации, хорошие игроки, но нет той изюминки...
shur
shur ответ gbx4e3xh5f9g (раскрыть)
вчера в 22:33
...это что то феерическое,неповторимое,пластичное,явление
работы с мячом! Как к врачу профессионалу на приём попасть, ты кашленул,а ОН тебе бац,где,что,когда и зачем! И ведь как лаконично
о Пеле, Роналдо сказал и подытожил о своём кумире,браво!
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 22:26
...ну тут чисто бразильская история!
gbx4e3xh5f9g
gbx4e3xh5f9g
вчера в 22:14
Роналдиньо лучший технарь на моей памяти,таких больше не было
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:13
Роланду все равно круче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 