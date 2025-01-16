Пато: «Роналдо был моим кумиром. Но впечатлил меня Роналдиньо»

Экс-игрок сборной Бразилии высоко отозвался о и .

Роналдо был моим кумиром, в Бразилии он был примером для подражания. Он очень важный для меня человек, мы играем в теннис, я легко его побеждаю. Если он слушает – бросаю ему вызов еще раз!

Но тот, кто произвел на меня впечатление, тот, кто не имеет равных, на мой взгляд, это Роналдиньо. Роналдо был великолепен, это наша «девятка». Но я не знаю, как описать Роналдиньо.

Я смотрел его матчи на чемпионате мира. Он прибыл в «Милан» после выступлений за «Барселону», за которыми я следил и учился понимать футбол.

Когда он приехал и мы пошли тренироваться, он сказал: «Давай посмотрим, кто сегодня больше раз прокинет мяч между ног». Я сделал это дважды, а он – десять раз.

Я почти не видел игру Пеле, но видел Роналдо. Однако ближе всего мне был Роналдиньо, я следил именно за ним.