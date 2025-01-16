Пато: «Роналдо был моим кумиром. Но впечатлил меня Роналдиньо»

Экс-игрок сборной Бразилии Пато высоко отозвался о Роналдо и Роналдиньо.
Роналдо был моим кумиром, в Бразилии он был примером для подражания. Он очень важный для меня человек, мы играем в теннис, я легко его побеждаю. Если он слушает – бросаю ему вызов еще раз!
Но тот, кто произвел на меня впечатление, тот, кто не имеет равных, на мой взгляд, это Роналдиньо. Роналдо был великолепен, это наша «девятка». Но я не знаю, как описать Роналдиньо.
Я смотрел его матчи на чемпионате мира. Он прибыл в «Милан» после выступлений за «Барселону», за которыми я следил и учился понимать футбол.
Когда он приехал и мы пошли тренироваться, он сказал: «Давай посмотрим, кто сегодня больше раз прокинет мяч между ног». Я сделал это дважды, а он – десять раз.
Я почти не видел игру Пеле, но видел Роналдо. Однако ближе всего мне был Роналдиньо, я следил именно за ним.
Роналду был намного круче большинства звезд - и не знаем чего бы достиг, если бы не травмы... Феномен однозначно один из лучших нападающих.
Волшебник же - это и есть футбол во всей красе. Многие спорят о том, кто же лучший игрок всех времен: Пеле, Марадона, Месси, Роналду? Но для меня лучшим из лучших всегда был, есть, и, скорее всего, останется Роналдиньо - без него футбол все равно уже не тот: да, есть комбинации, хорошие игроки, но нет той изюминки...
Роналду был намного круче большинства звезд - и не знаем чего бы достиг, если бы не травмы... Феномен однозначно один из лучших нападающих.
Волшебник же - это и есть футбол во всей красе. Многие спорят о том, кто же лучший игрок всех времен: Пеле, Марадона, Месси, Роналду? Но для меня лучшим из лучших всегда был, есть, и, скорее всего, останется Роналдиньо - без него футбол все равно уже не тот: да, есть комбинации, хорошие игроки, но нет той изюминки...
работы с мячом! Как к врачу профессионалу на приём попасть, ты кашленул,а ОН тебе бац,где,что,когда и зачем! И ведь как лаконично
о Пеле, Роналдо сказал и подытожил о своём кумире,браво!
работы с мячом! Как к врачу профессионалу на приём попасть, ты кашленул,а ОН тебе бац,где,что,когда и зачем! И ведь как лаконично
о Пеле, Роналдо сказал и подытожил о своём кумире,браво!