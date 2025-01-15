Глава саудовской лиги: «Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 мира»

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель оценил нынешний уровень местного чемпионата.
Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира.
Прямо сейчас я не могу сказать, где мы находимся. Дождёмся окончания сезона.
Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель оценил нынешний уровень местного чемпионата.
Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира.
Прямо сейчас я не могу сказать, где мы находимся. Дождёмся окончания сезона.
По существу. Не думаю, что в Европе или Латинской Америке кому-то интересна саудовская лига. Посмотрел минут десять какого-то матча пару лет назад и это отбило охоту смотреть что-то из такого футбола. Приглашение престарелых звёзд не спасёт положение дел, пока не появится футбольная культура в стране. А до неё очень далеко, судя по поведению местных болельщиков в отношении приехавших поклонников Мальорки.
По существу. Не думаю, что в Европе или Латинской Америке кому-то интересна саудовская лига. Посмотрел минут десять какого-то матча пару лет назад и это отбило охоту смотреть что-то из такого футбола. Приглашение престарелых звёзд не спасёт положение дел, пока не появится футбольная культура в стране. А до неё очень далеко, судя по поведению местных болельщиков в отношении приехавших поклонников Мальорки.
Лига СА никогда не будет в топ-10. За счет чего она такой станет? Из Европы приезжают старые и ненужные там игроки. Роналду был лавочником в МЮ, Мане в Баварии, Неймар постоянно лечился, Бензема после травмы потерял форму и т. д. Местным арабам не так много платят, чтобы рвали пятую точку. Но, если кто-то из них себя проявит, его тут же купит какой-нибудь европейский клуб. Они не останутся в СА.
Лига СА никогда не будет в топ-10. За счет чего она такой станет? Из Европы приезжают старые и ненужные там игроки. Роналду был лавочником в МЮ, Мане в Баварии, Неймар постоянно лечился, Бензема после травмы потерял форму и т. д. Местным арабам не так много платят, чтобы рвали пятую точку. Но, если кто-то из них себя проявит, его тут же купит какой-нибудь европейский клуб. Они не останутся в СА.