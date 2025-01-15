Глава саудовской лиги: «Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 мира»

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель оценил нынешний уровень местного чемпионата.

Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира.

Прямо сейчас я не могу сказать, где мы находимся. Дождёмся окончания сезона.