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Глава саудовской лиги: «Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 мира»

вчера, 20:34

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель оценил нынешний уровень местного чемпионата.

Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира.

Прямо сейчас я не могу сказать, где мы находимся. Дождёмся окончания сезона.

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Перевод с marca.com Фото: Сайт aa.com.tr
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:22
У Роналду фантазировать научился?
Видимо тот хорошо в уши напел, что столько бабла сразу отвалили.
Vea
Vea ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 08:27
Да и Савич там пешко ходит. Да и на ... напрягаться, если его класс позволяет.
Vea
Vea
сегодня в 08:25
Тогда почему АЛЧ выигрывают не клубы СА???
112910415
112910415
сегодня в 08:21
нельзя же не мечтать-то !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:18
А что разве они ещё не топ 1 в первенстве среди ветеранов?

Ну а самое главное, что этими словами Омар опустил дырявого гея-нарцисса ниже канализации.
Дырявая говорила, что лига верблюдов сильнее чем Лига1 Франции, а тут даже ген.дир. утверждает, что дырявый долбоящер.
протон
протон
сегодня в 00:21
У арабов чемпионат мира в 35 году. Ничто не рухнет и не лопнет. Они грамотные руководители, знают, как рационально тратить средства. Дубай Вам в пример. Санкции им не вводят и мирно торгуют нефтью во благо по всему миру.
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:43
смотрел один матч как дань уважения Милинковичу-Савичу, когда он туда перешел из Лацио. Это не футбол, два европейца бегают и пытаются изобразить игру, остальные 9 разве что не в телефоне тик-ток смотрят на поле, видимо богатые папы пристроили в команду. жаль конечно таких ребят как Бензема, Канте, Милинкович. ладно Рон на закате карьеры пошел туда, ну хотя и Карим тоже заканчивал. но остальные???...
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:13
Самим саудитам неинтересно. Посмотри на посещаемость. Просто определенный спорт не интересен в какой-то части света. Например, в Индии любят крикет. А где еще он популярен? В Америке тащатся от бейсбола, а где еще? У нас можно вложить 100 млрд в развитие, например, гольфа, но национальным спортом он не станет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:06
Если глянуть на победителей и финалистов Азиатской ЛЧ, то там из СА только Аль-Хиляль, а успеха чаще добиваются клубы из Японии и Кореи. Если СА была бы лучшей лигой Азии, больше одного клуба чего-нибудь добивалась на азиатской арене. Так что это просто популизм.

Лига СА никогда не будет в топ-10. За счет чего она такой станет? Из Европы приезжают старые и ненужные там игроки. Роналду был лавочником в МЮ, Мане в Баварии, Неймар постоянно лечился, Бензема после травмы потерял форму и т. д. Местным арабам не так много платят, чтобы рвали пятую точку. Но, если кто-то из них себя проявит, его тут же купит какой-нибудь европейский клуб. Они не останутся в СА.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:48
Причём тут интересна - неинтересна Лига. Глава Федерации рассказал о своём желании, разве он не имеет на это право, разве это плохо ? Почему и не помечтать..., Будет ли она в десятке лучших - это другой вопрос, не имеющий никакого отношения к теме нашего разговора.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:39
У меня жене тридцать, возвращает меня в молодость, ещё не теряю надежду. 🙃
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:38
О чём он? Даже МЛС выше в рейтинге. В топ10 они хотят 😂 Хендерсон правильно сбежал из этого колхоза.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 21:35
1.англия 2.испания 3.германия 4.италия 5.франция 6.португалия 7.голландия 8.англия 2, 9.бразилия 10.турция 11.китай 12.греция 13.аргентина 14.испания 2 15.англия 3.
Вот это лиги, а все прочее ну такое, ну мож еще германия 2
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:32
Ну заява конечно крутая, НО.... не будут они в топах.... и даже деньги не помогут.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:26
Полтинник 😐
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Ну тогда понятно)
А сколько ему?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:23, ред.
Анжи Сулеймана Керимова, Динамо нулевых когда пачками привозили игроков, Тиагу Силва среди них, Зенит Халка Витселя и ко привозил, ЦСКА Гинера, Спартак при Федуне, Краснодар при Галицком, Рубин пре Бердыеве, Ростов при Бердыеве ( выделяется по деньгам, но не уступает по игре остальным) , если олигархи развивали своё, а не бежали на Запад лимит не мешал, а только укреплял сборную, и не было поколения Кокориных где могут заиграть, так только на Кипре, деньги помогают развивать футбол как в Краснодаре, Локомотиве, а могут и погубить как Анжи
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 21:23
95-shishani-95, практически не смотрю Лигу 1, не слежу за ПСЖ. А Нассер стоит на аве как пример человека, который, будучи моим ровесником, добился в жизни куда больших высот. Хочется равняться. 😏
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:17
Я бы с удовольствием съездил в тур на какойнибудь суперкубок РПЛ Спартак- Краснодар в СА
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:16
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:13
    По деньгам, но не по качеству футбола
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:08
    лига номер 1 в Азии это, естественно, японская Лига Джей-1.
    саудитам еще работать и работать.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 21:06
    Вроде бы в СА алкоголь запрещён, а разговаривает в последнее время больше, чем мой сосед, который до сих пор новый год празднует. 🤔
    По существу. Не думаю, что в Европе или Латинской Америке кому-то интересна саудовская лига. Посмотрел минут десять какого-то матча пару лет назад и это отбило охоту смотреть что-то из такого футбола. Приглашение престарелых звёзд не спасёт положение дел, пока не появится футбольная культура в стране. А до неё очень далеко, судя по поведению местных болельщиков в отношении приехавших поклонников Мальорки.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:59
    Планы прямо наполеоновские. Но хотеть не значит мочь))
    протон
    протон
    вчера в 20:59
    То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это её богатая футбольная культура. Не следует её сравнивать с Китайской лигой которая лопнула как мыльный пузырь.
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    вчера в 20:58
    Главное, что у вас "арабы" феерят.. 🤣🧔🏻
    Гость
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