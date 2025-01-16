«Для меня Анри лучше, чем Мбаппе». Многие легенды сборной Франции очень не любят Килиана

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сегодня, 09:38

Хотя есть парочка исключений.

Великие чемпионы критикуют Мбаппе

Даже спокойный Лизаразю, чемпион мира и Европы, заявил, что Килиан больше не пугает соперников. Не такой смелый и взрывной, как в юности. Но для ряда легенд Мбаппе как главный раздражитель. Килиана не любят на родине, невзирая на два финала ЧМ за плечами. Патрис Эвра, бывший игрок МЮ , взбесился, когда услышал, что форварда ставят выше легенд прошлого. Бывший левый защитник считает, что Килиан не дорос до сравнения с любимцами Франции:

Мбаппе называют среди лучших в мире, или даже лучшим футболистом. А он не дотягивает даже до лодыжки Папена. И никогда не сравнивайте Килиана с Анри. Вы сами создали этот образ. По-моему, Мбаппе слишком много говорит. Видели игру Анри? Не ставьте на пьедестал людей, которым там не место.

Но ведь любой футболист в наш век – продукт рекламы. Мбаппе не самый языкастый. У него не самая плохая репутация. Также пока никто не ставит Килиана на пьедестал, потому что есть Зидан, Платини и Анри. Два обладателя серии «Золотых мячей», да и Тьерри не промах. Мбаппе рано их опережать. Зато уже чемпион мира. Также Килиан забил три мяча Аргентине в последнем финале мундиаля, одном из лучших матчей в истории футбола. Похоже, у многих людей короткая память.

Путают оценку стартового отрезка Мбаппе в «Реале», довольно результативный и противоречивый дебют, с выбором его места в истории футбола. Для своего возраста, а Килиану всего 26 лет, француз достиг многого. Нападающий сборной Франции на 11 лет моложе Месси. У него полно времени, чтобы обойти Тьерри Анри. Вот только здесь и сейчас скорее надо говорить о популярности критических взглядов на футбол Мбаппе. Форвард вырос и потерял золотую акцию вундеркинда.

Нелюбовь к Килиану часто ослепляет

Иногда критики не чувствуют берегов, и тогда просто видим желание понравиться французской публике, которой Мбаппе не нравится для начала своим происхождением. Бывший игрок сборной Франции Ротен обожает не просто ругать, а распинать футболистов, команды и тренеров. Вот что Жером сказал про Мбаппе прошлым летом:

У Килиана есть дефицит уважения. Когда ставите себя в категорию лучших игроков мира, то должны уметь нормально относиться к соперникам, напарникам и болельщикам. Должны бороться за напарников, страну и клуб. Думаю, что Мбаппе предаст нас во всём. В течении всего сезона был ужасен с точки зрения взаимодействия с миром и отношения к работе. Я очень зол на него.

Уже когда Килиан стал нападающим «Реала», Ротен утверждал, что проблема не в тактике или позиции, а в самом Мбаппе. Но даже если спрашивают о Килиане не таких резких экспертов, а Робера Пиреса, то при сравнении Килиана с легендами бывший мушкетер кардинала Венгера легко выбирает сторону. Вот мнение чемпиона мира, Европы и Англии:

Для меня Анри лучше, чем Мбаппе. Мне нравится Килиан, но Тьерри был более совершенным игроком.

Согласимся, что Анри в зрелом возрасте прошел грань между левым вингером и центральным нападающим успешнее, чем пока смог Мбаппе. Но когда Килиан в настроении, то его сложно остановить. У футболиста невероятные данные. Проблема лишь в том, что в юности форвард «Монако» и сборной Франции оставлял впечатление наследника бразильца Роналдо, а сейчас у него чаще бледные или средние матчи. Даже когда забил «Барселоне», проиграл 2:5 в финале Суперкубка Испании.

Кантона в 2018 году напевал песенку «Не плачь, Аргентина», когда Мбаппе выбил Месси в плей-офф мундиаля. Но сейчас Лебеф, Пирес, Пети, Эвра и многие другие критикуют Килиана за прошлый год. Часто говорили о потере концентрации из-за трансфера в «Реал». О слабой игре на Евро-2024. Не поняли отдых в Стокгольме, когда было заявлено о травме футболиста. На Дешама критика толпы тоже повлияла. Мбаппе в итоге пропускал матчи сборной Франции по решению тренера.

Мбаппе не друг французским легендам

Политические технологи шутят, что проще выиграть выборы мэра города с кандидатом морской свинкой, чем с умным человеком. Что-то отталкивает от разумных людей толпу. В детстве у Килиана был высокий интеллект. Но учителя рассказывают, что Мбаппе был невероятно ленивым в учёбе и постоянно пытался обманывать. Есть знаменитое видео, где Килиана таскает за ухо педагог. Получается, сейчас Мбаппе умный, успешный и талантливый. Три причины для нелюбви со стороны легенд.

У него слишком легко всё получается. Килиан стал просчитанным. Место во французской иерархии футбола ему придется заработать на поле. Пока мало кто поставит Мбаппе в первую тройку. Наверное, это правильно. Раймон Копа был великим чемпионом в «Реале». Шикарно играл Тюрам, невероятно стабильный защитник. Недооценивают Гризманна. Хотя сам Антуан точно не поставит себя выше Мбаппе. Проверил талант Килиана, когда вместе успешно играли за сборную Франции.

Но многие правильно переживают, чтобы деньги и слава не испортили Мбаппе для футбола. У него случается горе от ума. Надо быть проще. Килиан, который любил футбол, а не деньги и трофеи, нравился миру сильнее. Иногда черепашка-ниндзя пробивается. Мбаппе искренне отреагировал на 28-й кубок в карьере Модрича. Пошутил, что у Луки больше трофеев, чем Килиану лет. Ему сложно заводить друзей в футболе, Килиан вряд ли набивается в любимчики бывшим футболистам.

Чтобы тебя хвалили, часто нужны ответные реверансы, а Мбаппе их не делает. Умного Килиана явно недолюбливают во Франции. Но если Килиан хочет подтвердить ставку Зидана, который верит, что форвард обойдет всех французских игроков до конца карьеры, то надо просыпаться. Платини сказал, что верит в возможность Мбаппе восстать из пепла. Именно так поступают великие чемпионы. Но если оступится, то опять выступят критики. Причем Эвра оказался не самым жестким.