Йорк: «Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк предположил, что нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в МЛС.
Криштиану Роналду – экстремал и, наверное, величайший футболист в истории. Роналду делает все, чтобы продлить свою карьеру, он бросает вызов всем ожиданиям, играя как можно дольше.
У него осталось несколько месяцев по договору, и он может продлить его в саудовской лиге. Он всё еще один из лучших бомбардиров там и остается в списке лучших голеадоров мира.
Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС. С учетом того, что мундиаль состоится в США, это может стать для него еще одной возможностью попасть в заявку сборной Португалии и, вероятно, выиграть турнир.
Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси.
счастье = это когда тебя понимают ... арабские шейхи !
счастье = это когда тебя понимают ... арабские шейхи !