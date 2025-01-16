Йорк: «Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» предположил, что нападающий клуба «Аль-Наср» может продолжить карьеру в МЛС .

Криштиану Роналду – экстремал и, наверное, величайший футболист в истории. Роналду делает все, чтобы продлить свою карьеру, он бросает вызов всем ожиданиям, играя как можно дольше.

У него осталось несколько месяцев по договору, и он может продлить его в саудовской лиге. Он всё еще один из лучших бомбардиров там и остается в списке лучших голеадоров мира.

Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС . С учетом того, что мундиаль состоится в США , это может стать для него еще одной возможностью попасть в заявку сборной Португалии и, вероятно, выиграть турнир.

Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси.