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Йорк: «Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС»

вчера, 20:44

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк предположил, что нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в МЛС.

Криштиану Роналду – экстремал и, наверное, величайший футболист в истории. Роналду делает все, чтобы продлить свою карьеру, он бросает вызов всем ожиданиям, играя как можно дольше.

У него осталось несколько месяцев по договору, и он может продлить его в саудовской лиге. Он всё еще один из лучших бомбардиров там и остается в списке лучших голеадоров мира.

Не исключаю, что Роналду может перейти в МЛС. С учетом того, что мундиаль состоится в США, это может стать для него еще одной возможностью попасть в заявку сборной Португалии и, вероятно, выиграть турнир.

Если он попадет в команду, я вполне могу представить, что он останется в Америке и сыграет против «Интер Майами» Лионеля Месси.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:42
нет !
счастье = это когда тебя понимают ... арабские шейхи !
hmakj55spubw
hmakj55spubw
сегодня в 00:15
Что касается Роналду, то ничего нельзя исключать,в том числе МЛС
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:44
Мне кажется Рон не пойдёт в МЛС
adekvat
adekvat
вчера в 22:11
Дункан Роналду чемпион мира 2038.
lotsman
lotsman
вчера в 22:07
Роналду рассчитывает играть до 50. Силы есть, мастерство тоже. Может и получится.)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:53
🤣..
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 21:41
Не, думаю на повышение он не пойдет. Да и тем более ему и так должно быть комфортно у шейхов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:15
Интересно а зачем это Рону ?)
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