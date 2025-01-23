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«Манчестер Юнайтед» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет

вчера, 17:55

«Манчестер Юнайтед» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет.

Маникуанцам предстоит выплатить 319 млн фунтов в качестве трансферных платежей за уже подписанных игроков. Минимум 154 миллиона необходимо заплатить в течение года.

Для покупок у клуба есть кредитная линия, позволяющая получить до 300 млн фунтов в любой момент, когда ему не хватает денег.

У клуба наблюдается снижение финансовых показателей, сальдо операционного денежного потока за прошлый сезон составило 118 млн фунтов, что ниже доковидных показателей более чем в два раза – 264 млн фунтов за сезон-2018/19.

Отмечается, что на конец сентября 2024 года на банковском балансе «Манчестер Юнайтед» находилось 149,6 млн фунтов. Однако эти средства получены либо через краткосрочные кредиты, либо через целевые инвестиции Джима Рэтклиффа на модернизацию «Олд Траффорд» и базы команды.

Еще одним пунктом ранее существовавших расходов являются дивиденды, которые клуб перечислял с 2012 по 2022 год. «Манчестер Юнайтед» заплатил 166 миллионов фунтов, существенную часть которых получила семья Глейзеров как мажоритарные владельцы.

Несмотря на это, команде удается избежать нарушений правил прибыльности и устойчивости. Клуб применил вычеты и вписался в лимит убытков в размере 105 миллионов фунтов за трехлетний период.

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Все комментарии
Босс 5
Босс 5
вчера в 19:27
А Сити за какой период?
shur
shur
вчера в 18:59
...чуть-чуть не дотянули !!! (...а фильм то полезный - рекомендую!!!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:05, ред.
Сумма, которую потратил Манчестер Юнайтед, просто огромная, даже запредельная... Но, оказывается, не всегда деньги в футболе самое главное. Игрокам не стыдно? Они не отрабатывают потраченные на них деньги. Сейчас целесообразно полностью заменить игроков. У нынешних футболистов вообще отсутствует психология победителей.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:57
Зато кубок выиграли в прошлом сезоне!!!
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