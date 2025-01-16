Бренд Le Coq Sportif станет банкротом

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вчера, 19:32

Бренд Le Coq Sportif в ближайшее время станет банкротом.

Фирма будет вынуждена расторгнуть наиболее крупные соглашения с клубами — «Ниццей» и «Труа».

Ранее Парижский коммерческий суд передал Le Coq Sportif под процедуру реструктуризации.

Нынешней ситуации предшествовали годы убытков, кредиты от Организационного комитета «Париж 2024» и Франции не были погашены. Компания также вовлечена в судебный спор с Французской федерацией регби (FFR), которая требует 5,3 миллиона евро от своего бывшего поставщика.

Фирма Airesis продолжает функционировать и искать пути сохранения своей дочерней компании Le Coq Sportif.

Le Coq Sportif ранее поставлял форму для сборных Аргентины, Франции, Италии, Испании и других национальных команд. На клубном уровне также было немало контрактов, к таковым относятся соглашения с «Челси», «Манчестер Сити», «Интером», «Фиорентиной» и многими другими коллективами.