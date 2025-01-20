Казанский «Сокол» снова выставили на продажу на Авито

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вчера, 17:21

«Соколу» из Казани нужно найти нового владельца в течение десяти дней, чтобы сохранить профессиональный статус. Об этом источнику сообщил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

«Сокол» снова был выставлен на продажу на «Авито» по причине того, что владеющая клубом компания столкнулась с финансовыми проблемами. В 2024 году казанский клуб уже был на грани исчезновения, тогда инвестора получилось найти с помощью объявления на той же интернет-площадке.

У нас есть 10 дней, чтобы пройти процедуру аттестации, в течение этого времени мы должны найти нового владельца. Через год мы уже не сможем заявиться, потому что клуб потеряет профессиональный статус, на восстановление которого могут уйти годы — необходимо будет вновь начинать с любительского уровня. Поэтому надеемся, что за оставшееся время найдётся поклонник футбола, который сможет приобрести уже готовый профессиональный клуб.

В клубе отметили, что в настоящее время тренировки проводятся на личные средства сотрудников и игроков команды.

«Сокол», выступающий в дивизионе Б Второй лиги, оценивается в 5,6 млн рублей.