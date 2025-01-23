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«Реал» — самый доходный клуб мира прошлого сезона по данным Deloitte

вчера, 11:59

Аудиторская компания Deloitte представила рейтинг футбольных клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2023/24.

Первое место занял мадридский «Реал» (1 045,5 млрд), который стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 млрд.

Завершение ремонтных работ на стадионе «Сантьяго Бернабеу» стимулировало рост выручки от проведения матчей до 248 млн евро в прошлом сезоне, что на 103 % больше, чем в предыдущем году. Рост был достигнут в основном за счёт продажи персональных лицензий на места, что обеспечило прирост в размере около 76 млн евро, а также продажи новых VIP-мест и увеличения вместимости стадиона с декабря 2023 года.

Клуб также сообщил о 20-процентном увеличении коммерческого дохода (с 403 млн до 482 млн), чему способствовало увеличение объёмов продаж атрибутики и новое спонсорство.

Вторым является «Манчестер Сити» (837,8 млн). Разрыв в 207,7 млн между двумя первыми клубами стал самым большим за всё время (предыдущий показатель — 84 млн, был зафиксирован в сезоне 2018/19).

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. «Реал» (1 045,5 млрд)

2. «Манчестер Сити» (837,8 млн)

3. ПСЖ (805,9 млн)

4. «Манчестер Юнайтед» (770,6 млн)

5. «Бавария» (765,4 млн)

6. «Барселона» (760,3 млн)

7. «Арсенал» (Лондон) (716,5 млн)

8. «Ливерпуль» (714,7 млн)

9. «Тоттенхэм» (615 млн)

10. «Челси» (545,5 млн)

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Перевод с deloitte.com
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
5 из 10-ти. МЮ не в счёт: увеличение капитализации за счёт вливаний Рэдклиффа - разовая акция. Думаю на те же грабли англичанин больше наступать не будет. Подопечные Хага скоро окончательно вернут на Землю своего нового шефа.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:14
Интереснее было бы посмотреть на чистую прибыль. 🤔
sihafazatron
sihafazatron ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
Места на стадионе продали, вот и доход такой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:12
6 из 10 команды из АПЛ, вот где бабки
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:05
Ну, а многие "эксперты" могут и дальше рассказывать какой плохой Перес)
Гость
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