«Манчестер Юнайтед» сократит выплаты послам клуба

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вчера, 16:49

По информации источника, бывшим игрокам «Манчестер Юнайтед» , и сообщили, что их зарплаты будут урезаны.

Такое решение было принято в рамках работы по сокращению расходов, инициированной и его компанией INEOS.

Робсон является глобальным послом «Юнайтед» с 2011 года, и в его обязанности входит участие в мероприятиях по продвижению клуба по всему миру. Ирвин и Коул играют схожие роли.

Многие другие экс-игроки «Юнайтед» принимают спонсоров и гостей на домашних матчах. Гонорар за выполнение обязанностей посла в день матча может составлять от 500 до 1000 фунтов.

Источники, близкие к «Манчестер Юнайтед», отказались комментировать информацию о контрактах с послами клуба.