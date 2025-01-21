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«Манчестер Юнайтед» сократит выплаты послам клуба

вчера, 16:49

По информации источника, бывшим игрокам «Манчестер Юнайтед» Брайану Робсону, Энди Коулу и Денису Ирвину сообщили, что их зарплаты будут урезаны.

Такое решение было принято в рамках работы по сокращению расходов, инициированной Джимом Рэтклиффом и его компанией INEOS.

Робсон является глобальным послом «Юнайтед» с 2011 года, и в его обязанности входит участие в мероприятиях по продвижению клуба по всему миру. Ирвин и Коул играют схожие роли.

Многие другие экс-игроки «Юнайтед» принимают спонсоров и гостей на домашних матчах. Гонорар за выполнение обязанностей посла в день матча может составлять от 500 до 1000 фунтов.

Источники, близкие к «Манчестер Юнайтед», отказались комментировать информацию о контрактах с послами клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:59
-урезать зарплаты людям, которые купили Маунта и Антони
-урезать зарплаты Рэшфорду, Антони и Маунту
-не продлевать летом контракт тен Хага
+урезать зарплаты легендам
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:12
Крохоборы какие-то! Хагу отвалили мешок вместо пинка под зад, а здесь отняли 500 фунтов…
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:52
Да чё там можно сэкономить то? Весь персонал клуба не зарабатывает в год столько, сколько 1 средний игрок в команде. Если хочет экономить, надо просто распродать всех топ игроков и на их место купить обычных, которым можно 1-1.5 млн в год платить. Тогда точно вылетят
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:23
Действительно, в том, что находятся в такой заднице столько лет, виноваты именно послы клуба, а ещё САФ и персонал стадиона, которому сократили паёк. Отсутствие хорошего менеджмента подменяют на неуважение к традициям и тупо жлобство!
Кринжую
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:06
...не прочитал,пока сам писал, наверно мог Я и не отправлять своё мнение,рэспект!
shur
shur
вчера в 17:05
...чем бы не заниматься,только не игрой команды! Главное сам Клуб
назначает послов(заслуженных людей), сам и отнимает! Великого
Сэра Алекса опустили с многомилионным контрактом! Это же история Клуба ,а её так пачкуют! Хотя до того ли сейчас владельцам
МЮ, у них теперь избран Новый Президент на Родине!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:01
Довольно странное решение... Неужели расходы на послов такие большие? Не так давно Фергюсона унижали, теперь этих. По моему хозяева Манчестер Юнайтед не с того края затеяли экономию. На имидже экономить нельзя. Жаль, что они разбираются только в бизнесе... А спортивного результата так не достичь.
Гость
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