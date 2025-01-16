Голливудские актёры и владельцы «Рексхэма» купили клуб в Колумбии

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вчера, 13:32

Американский консорциум приобрёл колумбийский клуб «Ла Эквидад».

В состав консорциума входят голливудские актёры и владельцы «Рексхэма» Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, актриса Ева Лонгория, а также бейсболист Джастин Верландер и его жена Кейт Аптон. Возглавляют его инвестор Эл Тайлис и руководитель мексиканской команды «Некакса» Сэм Портер.

«Ла Эквидад» выступает в Примере А.