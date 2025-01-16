Голливудские актёры и владельцы «Рексхэма» купили клуб в Колумбии

Американский консорциум приобрёл колумбийский клуб «Ла Эквидад».
В состав консорциума входят голливудские актёры и владельцы «Рексхэма» Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, актриса Ева Лонгория, а также бейсболист Джастин Верландер и его жена Кейт Аптон. Возглавляют его инвестор Эл Тайлис и руководитель мексиканской команды «Некакса» Сэм Портер.
«Ла Эквидад» выступает в Примере А.
тот футбол играть начнут! Сначала по игрокам,потом.."Бедные актёры"!
тот футбол играть начнут! Сначала по игрокам,потом.."Бедные актёры"!