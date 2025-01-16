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Голливудские актёры и владельцы «Рексхэма» купили клуб в Колумбии

вчера, 13:32

Американский консорциум приобрёл колумбийский клуб «Ла Эквидад».

В состав консорциума входят голливудские актёры и владельцы «Рексхэма» Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, актриса Ева Лонгория, а также бейсболист Джастин Верландер и его жена Кейт Аптон. Возглавляют его инвестор Эл Тайлис и руководитель мексиканской команды «Некакса» Сэм Портер.

«Ла Эквидад» выступает в Примере А.

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Все комментарии
shur
shur ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 16:17
...приветствую! Намёк принят,тот час исправил,сударь!
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:57
Уважаемый, Вы не так написали, нужно "бедные актёры".
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
...а как же ?! В Колумбии жесть,там могут и выстрелить,если не в
тот футбол играть начнут! Сначала по игрокам,потом.."Бедные актёры"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
Красиво жить не запретишь...
Гость
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