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Аморим повторил достижение Фергюсона

сегодня, 09:28

Вчера в рамках общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рейнджерс» (2:1). Таким образом, Рубен Аморим стал третьим главным тренером манкунианцев, выигравшим каждый из трёх первых матчей на своём посту в крупном европейском турнире, после Мэтта Басби в 1956 году и Алекса Фергюсона в 1990 году.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 11:07
при САФе даже в страшном сне не приснилось бы, что МЮ в АПЛ находиться на 13 месте
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:33
Пиар в действии )
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:59
Вчера отсчкочили)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:55
Кто-же придумывает эти нелепые достижения...
shur
shur
сегодня в 09:44
...радостей полные штаны,аминь!!!
Гость
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