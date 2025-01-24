Аморим повторил достижение Фергюсона

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сегодня, 09:28

Вчера в рамках общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рейнджерс» (2:1). Таким образом, стал третьим главным тренером манкунианцев, выигравшим каждый из трёх первых матчей на своём посту в крупном европейском турнире, после в 1956 году и в 1990 году.