Роналду стал первым футболистом, забивавшим 24 года подряд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол с пенальти на 42-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахдудом» (3:1).
Португалец отметился голом в 24-м календарном году подряд, чего ранее в футболе не удавалось никому. Первый гол на профессиональном уровне форвард забил в составе лиссабонского «Спортинга» 7 октября 2002 года во встрече португальской лиги с «Морейренсе» (3:0), в которой он сделал дубль.
Всего на счету Роналду 917 голов в карьере.
С другой стороны, такие минирекорды важны для Роналду. Он уже давно не может похвастаться чем-то стоящим, например, трофеями или индивидуальными наградами.
С другой стороны, такие минирекорды важны для Роналду. Он уже давно не может похвастаться чем-то стоящим, например, трофеями или индивидуальными наградами.