Роналду стал первым футболистом, забивавшим 24 года подряд

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вчера, 11:23

Нападающий «Аль-Насра» забил гол с пенальти на 42-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахдудом» (3:1).

Португалец отметился голом в 24-м календарном году подряд, чего ранее в футболе не удавалось никому. Первый гол на профессиональном уровне форвард забил в составе лиссабонского «Спортинга» 7 октября 2002 года во встрече португальской лиги с «Морейренсе» (3:0), в которой он сделал дубль.

Всего на счету Роналду 917 голов в карьере.