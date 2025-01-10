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Роналду стал первым футболистом, забивавшим 24 года подряд

вчера, 11:23
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Ахдуд (Наджран)Аль-АхдудМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол с пенальти на 42-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахдудом» (3:1).

Португалец отметился голом в 24-м календарном году подряд, чего ранее в футболе не удавалось никому. Первый гол на профессиональном уровне форвард забил в составе лиссабонского «Спортинга» 7 октября 2002 года во встрече португальской лиги с «Морейренсе» (3:0), в которой он сделал дубль.

Всего на счету Роналду 917 голов в карьере.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:24
А у проекта ФИФА/УЕФА сколько лет подряд получается?
Guankin
Guankin
вчера в 18:05
Легенда и бесспорно лучший за все время. Дай бог ему здоровья и мотивации радовать нас своей игрой хотя бы еще несколько лет.
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:11
...Низкий поклон, спасибо за внимание ! Ну если вы так настаиваете Я поприсутствую , с Вашего позволения ...!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:32
Век игрока атаки короток. Редко кто играет дольше 20 лет. Атут 1. 24 года ... 2. И каждый год забивает, а далеко не все забивают каждый, тк может быть год резкого спада на дно или год без игры изза травмы. Ато что криш не травматичен - это его заслуга, а не везение
4RT
4RT
вчера в 15:22
Это что же за нападающие,которые ни разу в году мяч в ворота забить не могут 😁
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:01
Ромарио забивал с 85-го по 2007 (итого - 22 года). После, вышел на поле только один раз, в 2009-м, но, увы, не забил...
Так, для справки.)
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:42
Извините, что вмешиваюсь, но хочу уточнить с вопросом, куда делись ваши 2000 очков. Просто по правилам этого конкурса, если вы ставите определённую сумму очков, она уже вам не возвращается. В случае проигрыша сумма сгорает, а в случае выигрыша сумма умноженная на коэффициент ставки, и падает вам на ваш игровой счёт, с которого очки больше нельзя использовать. Чтобы поставить заново, вам нужно снова набирать очки за комментарии, присутствие на сайте и т.д. согласно правилам конкурса.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:23
...не беспокою,всё зер гуд!
ariec93
ariec93 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:22
Ну если верить вики, после 2007 года голов не было. Начинал с 85, т.е. 23 года.
a-league
a-league
вчера в 14:07, ред.
На пенальтийные рекорды Роналду работает теперь вся нефтяная промышленность СА вместе с судьями
p4zewxvg4f36
p4zewxvg4f36
вчера в 14:01
Криш это глыба, даёшь 30 лет забивных
протон
протон
вчера в 13:55
Кто же думал что Криштиану Роналду выйдя на замену вместо Ники Батта 16 августа 2003 года в матче с Болтоном на Олд Траффорд всё ещё будет играть в 2025 году переписывая исторические рекорды.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:52
Ты сейчас на третьем месте в группе, и у тебя 4940 баллов.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:50
-2000, это то, что ты поставил, а не выиграл. А выиграл ты 2840
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45
...зашёл...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:41
Зайди к себе в профиль, и ты увидишь, в разделе ставки, сколько ты выиграл. Там зеленым шрифтом обозначен выигрыш...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:37
Эта надпись- сколько ты потратил на ставку. Ты должен знать, что чем больше буки дают на победу, тем больше выигрыш. Ставка на Реал была очень маленькая, а значит и выигрыш небольшой. Hа такой прогноз ставить так много нет смысла.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:32
...постой, а надпись - 2000 очков? Ладно,жил без этого спокойно и нечего к ХОРОШЕМУ привыкать,
спасибо Вить!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:29, ред.
Привет, Санёк!!!
А что ты не понимаешь? Ты поставил на победу Реала 2000 очков и выиграл 2804, это не мало. Но ты должен знать, что чем выше ставка на игру от буков, тем больше выигрыш в случае победы., Но ты человек новый в этом деле, поэтому не всё знаешь, это с опытом приходит...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:19
...Минхерц,привет! Можешь ещё разок обьяснить...?!
Ставка №1092761- это моя ставка,вроде всё правильно отметил ,
победа,на Реал,на хозяев,в итоге 2000 очков в МИНУС,ничего я тут не понимаю...???!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:54
Новость только потому, что в ней фигурирует имя Роналду. А так, это обычное дело для бомбардира, забить гол хотя бы раз в году. Никто ведь не пишет новость, что вратарь провел хотя бы один сухой матч 25 лет подряд.

С другой стороны, такие минирекорды важны для Роналду. Он уже давно не может похвастаться чем-то стоящим, например, трофеями или индивидуальными наградами.
Вещий
Вещий
вчера в 12:41
Я не фанат Кристины... Достижение хорошее, но вообще, если уж считать все второсортные лиги а-ля саудовской, то тогда какой-нибудь Ромарио который играл в Катаре, США и в Австралии, а в молодые годы еще и в лидере Эредивизии уж точно дольше 30 лет голы клепал...:))) ... ну а так что, 2002 год уже мурашки по коже от этой цифры , я помню мне в 2000 году было ого го сколько и 80 год казался древним доисторическим, а тут 2002 год 23 года назад , как же все таки быстро летит время....
9xd84afr6wa3
9xd84afr6wa3
вчера в 12:28
Он ина 25 году забьет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:20
Что бы ни говорили о Роналду, рекорд реальный... Кроме того он забил в официальных матчах более девятисот голов и собирается довести этот счёт до тысячи. Я уверен, что Криштиану установит этот рекорд и очень скоро. Клуб ему поможет всеми силами. Почетно иметь в своём составе игрока, который забил гол под номером одна тысяча...
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:10
Теперь, он из своего шкафа точно не вылезет, а в Сибири упадет метеорит...
allemz
allemz
вчера в 12:00
Ради улучшения этого рекорда перейдет в Пахтакор через пару лет или нет?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:37
Роналду нанял персонального "сочинителя рекордов"?
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:33
Сегодня где-то в Майами неплохо заработает как минимум один психолог.
Гость
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