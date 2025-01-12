«Барселона» впервые забила более 4 голов в двух Эль Класико подряд

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вчера, 23:35

После 1-го тайма финала Суперкубка Испании «Барселона» выигрывала со счетом 4:1.

В предыдущем матче с «Реалом» команда одержала победу со счетом 4:0.

Таким образом, «Барселона» впервые в истории забила 4 и более гола в двух Эль Класико подряд.

Последний раз одной из команд удавалось сделать это в 1963 году – тогда «Реал» дважды подряд крупно обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).