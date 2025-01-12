«Барселона» впервые забила более 4 голов в двух Эль Класико подряд

После 1-го тайма финала Суперкубка Испании «Барселона» выигрывала со счетом 4:1.
В предыдущем матче с «Реалом» команда Ханса-Дитера Флика одержала победу со счетом 4:0.
Таким образом, «Барселона» впервые в истории забила 4 и более гола в двух Эль Класико подряд.
Последний раз одной из команд удавалось сделать это в 1963 году – тогда «Реал» дважды подряд крупно обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).
Просто поставь Вальверде в эту позицию, он весь матч будет пахать как латераль и везде успевать.
Чуамени не защитник когда он это поймет? У тебя в запасе сидит Асенсио - каждый матч который играет - бетонирует защиту, нет надо опорника в защиту ставить и пропускать голы, потом потеть камбекать.
Флик наверное очень был рад видеть васкеса на фланге. Чисто тренерская победа. Ладно хоть Мбаппе топ матч выдал.
Барселона с заслуженной победой.
Просто поставь Вальверде в эту позицию, он весь матч будет пахать как латераль и везде успевать.
Чуамени не защитник когда он это поймет? У тебя в запасе сидит Асенсио - каждый матч который играет - бетонирует защиту, нет надо опорника в защиту ставить и пропускать голы, потом потеть камбекать.
Флик наверное очень был рад видеть васкеса на фланге. Чисто тренерская победа. Ладно хоть Мбаппе топ матч выдал.
Барселона с заслуженной победой.
добавил Гари Линекер)))
добавил Гари Линекер)))