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«Барселона» впервые забила более 4 голов в двух Эль Класико подряд

вчера, 23:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

После 1-го тайма финала Суперкубка Испании «Барселона» выигрывала со счетом 4:1.

В предыдущем матче с «Реалом» команда Ханса-Дитера Флика одержала победу со счетом 4:0.

Таким образом, «Барселона» впервые в истории забила 4 и более гола в двух Эль Класико подряд.

Последний раз одной из команд удавалось сделать это в 1963 году – тогда «Реал» дважды подряд крупно обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).

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Все комментарии
nosorog
nosorog
сегодня в 05:34
на классе
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:09
Барса ещё и рекорд увела из под носа Мадрида на Бернабеу.. " Брекеты" нынче дорогие.. 🤭😁
протон
протон
сегодня в 00:38
КАЖДЫЙ МАТЧ абсолютно каждый в котором на фланге выходит Васкес это гарантированные пару пропущенных голов. Почему все это видят каждый матч, а он не видит.
Просто поставь Вальверде в эту позицию, он весь матч будет пахать как латераль и везде успевать.
Чуамени не защитник когда он это поймет? У тебя в запасе сидит Асенсио - каждый матч который играет - бетонирует защиту, нет надо опорника в защиту ставить и пропускать голы, потом потеть камбекать.
Флик наверное очень был рад видеть васкеса на фланге. Чисто тренерская победа. Ладно хоть Мбаппе топ матч выдал.
Барселона с заслуженной победой.
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Быстрый и красивый гол Ббаппе сыграл очень плохую шутку со сливочными. Пытаясь, не прилагая больших усилий сохранить счет, отдали инициативу каталонцам. Оборона Реала оказалась не готова противостоять остроумным и быстрым атакам Барсы. За что и поплатились мадридцы, и даже против десятерых соперников насоздавать моментов даже на ничью не хватило сил. Заслуженная победа Барселоны, обидное из-за излишней самоуверенности поражение Реала.
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:11
Как хотите! я даже спорить не буду! Это уже не первый раз такая байда! Конечно стоит меньше!Но нажимал я на больше!У меня редко бывает ставки на меньше если посмотреть! А тем более на такой матч у меня ума не хватило бы меньше взять(
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
Эль Класико это футбольный матч в котором играют две команды, а выигрывает Барселона.
добавил Гари Линекер)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:08
Барселона лучшая. .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:53
И в третьем тоже забьют))
Vea
Vea
вчера в 23:45
Более 4 это значит 5. В прошлой игре забили 4, сейчас пока 5. Заголовок неправильный.
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