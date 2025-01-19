МЮ проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века

«Манчестер Юнайтед» сегодня уступил «Брайтону» в 22-м туре АПЛ (1:3). Манкунианцы потерпели 6 поражений в 12 матчах на «Олд Траффорд» в этом чемпионате.
В последний раз нечто подобное происходило в сезоне-1893/94, когда у них было 7 поражений на своем поле на аналогичном отрезке.
Также на счету МЮ 10 поражений в 22 турах – за время существования АПЛ подобное произошло с командой впервые.
а МЮ это не команда. пока весь мусор Аморим не выметет, команды не будет.
и вряд ли МЮ поднимется выше 13 места. разочарование пи пи.
воистине, ожидание фанатов МЮ - мать всех разочарований.
а МЮ это не команда. пока весь мусор Аморим не выметет, команды не будет.
и вряд ли МЮ поднимется выше 13 места. разочарование пи пи.
воистине, ожидание фанатов МЮ - мать всех разочарований.
Латиньянда глубоко по фигу судьба Клуба! Они приехали получить
эмблему на футболке ,пристижный АПЛ и ещё за деньгами,не маленькими!
Латиньянда глубоко по фигу судьба Клуба! Они приехали получить
эмблему на футболке ,пристижный АПЛ и ещё за деньгами,не маленькими!