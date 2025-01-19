МЮ проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века

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вчера, 19:44

«Манчестер Юнайтед» сегодня уступил «Брайтону» в 22-м туре АПЛ (1:3). Манкунианцы потерпели 6 поражений в 12 матчах на «Олд Траффорд» в этом чемпионате.

В последний раз нечто подобное происходило в сезоне-1893/94, когда у них было 7 поражений на своем поле на аналогичном отрезке.