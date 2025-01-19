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МЮ проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века

вчера, 19:44

«Манчестер Юнайтед» сегодня уступил «Брайтону» в 22-м туре АПЛ (1:3). Манкунианцы потерпели 6 поражений в 12 матчах на «Олд Траффорд» в этом чемпионате.

В последний раз нечто подобное происходило в сезоне-1893/94, когда у них было 7 поражений на своем поле на аналогичном отрезке.

Также на счету МЮ 10 поражений в 22 турах – за время существования АПЛ подобное произошло с командой впервые.

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Все комментарии
протон
протон ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:43
каждый новый тренер Мю вносит свою лепту в копилку антирекордов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
Брайтон – криптонит красных дьяволов, вот в каждый год , с каким бы составом ни играли чайки, но обыграть МЮ жестко и убедительно стало дело чести для чаек. молодцы в общем.
а МЮ это не команда. пока весь мусор Аморим не выметет, команды не будет.
и вряд ли МЮ поднимется выше 13 места. разочарование пи пи.
воистине, ожидание фанатов МЮ - мать всех разочарований.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:15
Мир меяется, а я хочу совершенства, со знаком - восприняли в МЮ решили побить антирекорды, любое действие рождают противодействие, Падение Дьяволов идёт по плану или нет узнаем в следующем сезоне
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:59
Обалдеть, аж в позапрошлом веке
112910415
112910415
вчера в 19:58
крайне неудобное достижение
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:58
У МЮ совсем дела плохие.
shur
shur
вчера в 19:56, ред.
...эта инфа, для окончательного добивания происходящего! Самое смешное товарищам из дальнего Португалья, Бразильянда и прочего
Латиньянда глубоко по фигу судьба Клуба! Они приехали получить
эмблему на футболке ,пристижный АПЛ и ещё за деньгами,не маленькими!
Гость
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