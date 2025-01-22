Левандовски сравнялся с Роналду по голам с пенальти в Лиге чемпионов

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вчера, 08:56

Нападающий «Барселоны» сравнялся с форвардом по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов.

В матче 7-го тура общего этапа с «Бенфикой» польский футболист реализовал два одиннадцатиметровых удара. Таким образом, теперь на его счету 19 таких мячей.