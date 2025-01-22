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Левандовски сравнялся с Роналду по голам с пенальти в Лиге чемпионов

вчера, 08:56
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сравнялся с форвардом Криштиану Роналду по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов.

В матче 7-го тура общего этапа с «Бенфикой» польский футболист реализовал два одиннадцатиметровых удара. Таким образом, теперь на его счету 19 таких мячей.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:56
Отменили ЗМ в 2020, а за уши хотели притянуть в 2021, мол будет справедливо, раз в 2020 не получил. Но многие забыли, что ЗМ отменили задолго до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Если бы ПСЖ выиграл, без ЗМ остались бы Мбаппе или Неймар. В 2021 у поляка в активе только победа в чемпионате и ЗБ, чего он добивался каждый год, но раньше его не номинировали на ЗМ, а тут прям хотели вручить, несмотря на провалы в ЛЧ и Евро.

Лично я, как уже сказал, не считаю его великим. Причина проста - он не может количество превратить в качество, как Холанд. 50 голов за сезон забить не проблема, но в важных матчах забить не может. У поляка 100 голов в ЛЧ и всего 1 победа. Кому он вообще забивал? Или голы за сборную. Забил почти столько же, сколько Пеле, но на турниры либо не попадает, либо занимает последние места. Посмотри на Модрича. Забивает, когда нужно, хоть полузащитник.
Karkaz
Karkaz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:22
Если почитать комментарии, в тот момент когда отменили вручение ЗМ, то многие не согласны были, что поляка так кинули. А за уши притянули, это когда многие не понимают, за что дали человеку ЗМ. Т.е. для тебя за уши притянули, а для многих Левандовски в тот год заслужил ЗМ.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:29
Его за уши хотели притянуть к ЗМ 2021.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:43
    Nety
    Nety ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Он Месси проиграл, Месси скорее круче. Но если смотреть на золотые годы Барселоны там Дани Алвес, там Пуель, там Шакира , там Альба или кто там был, Бускетс, Хави, Иньеста, Вилья (Суарес, Неймар) что не имя то один из лучших в мире скорее без Эвребе они бы меньше бы брали лигу чемпионов. Он может и скиловее чем Рон в чем то, но чем успехи Рона меньше чем Месси? Он его в сборной обыграл. Рон и он на моей памяти Я смотрю с 98 года они вне конкуренции. Хотя такой сезон что бы футболист мог выдать как Бенз я не видел
    Karkaz
    Karkaz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    вот ты и попался. Хорошо, Роналду допустим не раз причисляли к величайшим. А Левандовски тут при чём? Т.е. его переоценённость к какому месту? Его не причисляли к великим футболистам.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ БиллиБоб (раскрыть)
    вчера в 18:38
    ЧМ пересиливает ЛЧ, а Ибра причем?
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ Nety (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Переоцененность Роналду заключается в попытке притянуть его к величайшему футболисту в истории, коим ему никогда не стать.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:18
    А с игры? С пенальти сравнялся, молодец.
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 17:49
    Месси бы был на первом месте, вот только пенальти бить он не умеет :)
    Nety
    Nety ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 17:40
    Роналду переоценен)) ну хотя бы уровень Ларссона тянет? Или ещё ниже
    БиллиБоб
    БиллиБоб ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 17:31
    Бред. У Роналдо, Буффона и Ибрагимовича вообще нет ни одной ЛЧ и что-то переоцененными их точно ни один нормальный человек не назовет.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ Hamman (раскрыть)
    вчера в 16:12
    У поляка есть некоторые достижения, которых нет у Роналду. Например, у них обоих лучший результат за календарный год 69 голов, но поляк сделал это за меньшее количество матчей и ассистов за год было больше. У поляка есть гол в плей-офф ЧМ, у Роналду нет. Поляк делал требл, Роналду нет.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 16:08
    Один замыкатель и пенальтист сравнялся с другим таким же игроком. Оба переоцененных футболиста. Один больше ста голов забил, но всего 1 ЛЧ имеет, и то в ковидный год. Как такое вообще возможно, чтобы всего одну победу иметь? Другой победы добивался с самым титулованным клубом ЛЧ, который всё еще побеждает, хотя "тащеры" меняются. Будь то Роналду, Бензема или Винисиус. Похоже, что сейчас очередь Мбаппе, который потому и перешел в Реал, чтобы за их счет выиграть ЛЧ, ЗМ и ЗБ, сам-то не способен.
    shur
    shur ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 15:47
    ...Рон делает хэт трик в пользу МЮ, Ман Сити летят в трам-тарары...
    ...Трибуны ревут........и тут Я проснулся,выпил водички и на другой бок! Надо же дожать горожан!!!
    shur
    shur ответ Antikrot (раскрыть)
    вчера в 15:42, ред.
    ..а манере разбега, как старый архар на месте подпрыгивает,пытаясь окончательно запутать кипера! Я бы считал это нарушением, вратарям двигаться запрещают с места, так не фига тормозить бьющим!!!
    Hamman
    Hamman ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Левандовски до Криштиану как до луны не только по пенальти в Лиге чемпионов. По голам в Лиге чемпионов, по голам за сборную, по голам за клубы - короче ему в общем до Роналду как до луны
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Пеналду. За карьеру пенальти у Роналду больше забито.
    Но в ЛЧ некоторые "рекорды" могут перебить.
    Antikrot
    Antikrot ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 13:01
    А поляк и не того полёта птица, чтобы про него говорить.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 12:30
    Не хочется кому-то одному писать, напишу просто комментарием. Ответ про сравнение Левандовского и Роналду.
    Левандовский всего забил 87-мь голов с пенальти.
    Роналду забил 170-т голов с пенальти.
    Наверное, поэтому и не "Пеналдовский" поляк всё же. В два раза меньше таких голов, до Криштиану ему как до Луны. 😐
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 12:12
    Теперь можно называть его Роберт Пеналдовски? Барсики, как вы там говорили про Роналду?
    112910415
    112910415
    вчера в 11:31
    он ещё крепкий старик !
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 11:19
    Что-то я не вижу возгласов от фанатов Барсы, что Левандовски только с пенальти умеет забивать. А, видимо, "это другое"...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 10:47
    Роналду не переживёт этого.
    Ждём в ближайшие день-два новости про какой-то там новый рекорд Роналду. ахаха
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:11
    Не так уж и много, оказывается, Роналду забил с пенальти...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 10:10
    Как быстро наступило время, когда падают рекорды Криштиану. А говорили, они на века. 😏
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:52
    Это лидеры по пенальти? Ну тогда поляк может и первым пенальтистом лч стать))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:38
    Надо Рону срочно возвращаться в европу)))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:14, ред.
    Так назовите его "Пеналдовски" и снимите его в кино)...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:02
    Вот и Роберт "вышел из тени" , а то как то последнее время о нём мало слышно...)
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