Левандовски сравнялся с Роналду по голам с пенальти в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сравнялся с форвардом Криштиану Роналду по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов.
В матче 7-го тура общего этапа с «Бенфикой» польский футболист реализовал два одиннадцатиметровых удара. Таким образом, теперь на его счету 19 таких мячей.
Лично я, как уже сказал, не считаю его великим. Причина проста - он не может количество превратить в качество, как Холанд. 50 голов за сезон забить не проблема, но в важных матчах забить не может. У поляка 100 голов в ЛЧ и всего 1 победа. Кому он вообще забивал? Или голы за сборную. Забил почти столько же, сколько Пеле, но на турниры либо не попадает, либо занимает последние места. Посмотри на Модрича. Забивает, когда нужно, хоть полузащитник.
Лично я, как уже сказал, не считаю его великим. Причина проста - он не может количество превратить в качество, как Холанд. 50 голов за сезон забить не проблема, но в важных матчах забить не может. У поляка 100 голов в ЛЧ и всего 1 победа. Кому он вообще забивал? Или голы за сборную. Забил почти столько же, сколько Пеле, но на турниры либо не попадает, либо занимает последние места. Посмотри на Модрича. Забивает, когда нужно, хоть полузащитник.
...Трибуны ревут........и тут Я проснулся,выпил водички и на другой бок! Надо же дожать горожан!!!
...Трибуны ревут........и тут Я проснулся,выпил водички и на другой бок! Надо же дожать горожан!!!
Но в ЛЧ некоторые "рекорды" могут перебить.
Но в ЛЧ некоторые "рекорды" могут перебить.
Левандовский всего забил 87-мь голов с пенальти.
Роналду забил 170-т голов с пенальти.
Наверное, поэтому и не "Пеналдовский" поляк всё же. В два раза меньше таких голов, до Криштиану ему как до Луны. 😐
Левандовский всего забил 87-мь голов с пенальти.
Роналду забил 170-т голов с пенальти.
Наверное, поэтому и не "Пеналдовский" поляк всё же. В два раза меньше таких голов, до Криштиану ему как до Луны. 😐
Ждём в ближайшие день-два новости про какой-то там новый рекорд Роналду. ахаха
Ждём в ближайшие день-два новости про какой-то там новый рекорд Роналду. ахаха