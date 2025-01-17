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Мбаппе повторил достижение Бензема в «Реале»

вчера, 11:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаЗакончился в доп. время

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче Кубка Испании с «Сельтой».

Таким образом, как сообщает источник, француз повторил клубное достижение Карима Бензема, отметившись голом в шести различных турнирах в одном сезоне. Экс-форвард мадридцев сделал это в сезоне-2022/23.

Бывший полузащитник «сливочных» Гути забивал в 5 разных соревнованиях в кампании 2002/03.

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Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:35
...нам всегда их мало,вот Рон играл,я их не считал,не успевал!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:19
А разве Киля не мечит? 17 голов за первые полсезона..., да ещё и в Реале, по моему , как минимум , не плохо. Как минимум!
4tkfqap4n5t6
4tkfqap4n5t6
вчера в 13:57
Кому нужны достижения Камерунского Эму?
stay35ya8wv3
stay35ya8wv3
вчера в 13:18
До Карима ему ещё долго надо наигрывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:38
Чем больше турниров, тем выше шансы на рекорды...
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:10, ред.
....Заметьте, Карим забивал не по приходу в Клуб, а когда полностью
освободился от влияния другого форварда-Рона! Отсюда,что следует? Мбаппе без году неделя в Реале, Вини забарахлил на ровном месте,флаг в руки Килиан и мечи икру,тьфу, голы в Мадриде!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:52
Мбапе хорош, думаю в следующем сезоне будет ещё лучше, когда команда залечит свои раны, и укрепится
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51
Для начала и это хорошо.
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