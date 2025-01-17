Мбаппе повторил достижение Бензема в «Реале»

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вчера, 11:40

Нападающий «Реала» забил гол в матче Кубка Испании с «Сельтой».

Таким образом, как сообщает источник, француз повторил клубное достижение , отметившись голом в шести различных турнирах в одном сезоне. Экс-форвард мадридцев сделал это в сезоне-2022/23.

Бывший полузащитник «сливочных» Гути забивал в 5 разных соревнованиях в кампании 2002/03.