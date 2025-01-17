Мбаппе повторил достижение Бензема в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче Кубка Испании с «Сельтой».
Таким образом, как сообщает источник, француз повторил клубное достижение Карима Бензема, отметившись голом в шести различных турнирах в одном сезоне. Экс-форвард мадридцев сделал это в сезоне-2022/23.
Бывший полузащитник «сливочных» Гути забивал в 5 разных соревнованиях в кампании 2002/03.
освободился от влияния другого форварда-Рона! Отсюда,что следует? Мбаппе без году неделя в Реале, Вини забарахлил на ровном месте,флаг в руки Килиан и мечи икру,тьфу, голы в Мадриде!
освободился от влияния другого форварда-Рона! Отсюда,что следует? Мбаппе без году неделя в Реале, Вини забарахлил на ровном месте,флаг в руки Килиан и мечи икру,тьфу, голы в Мадриде!