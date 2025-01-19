Холанд подписал исторический контракт с дикой зарплатой. Цель Эрлинга – голевые рекорды АПЛ

Проявил уважение к команде отца.
Папа норвежца играл за «Манчестер Сити» в другие времена. А сын выбрал его бывший клуб, хотя звали в «Реал», где тогда ещё был Бензема и куда медленно подползал Мбаппе. Холанд выбрал Гвардиолу, а не «Манчестер Сити». АПЛ, а не другие лиги. Но после чемпионств и победы в Лиге чемпионов с «горожанами» решил проявить уважение. Контракт до лета 2034 года является широким жестом. Испугать соперников. Понравиться фанатам «Манчестер Сити». Надавить на АПЛ. Гвардиола тоже остался на два года. Показали коллегии судей, которые определят наказание за финансовые нарушения, что лидеры остаются. Будет перестройка, заявленная тренером. Хосеп везет из Бундеслиги Холанду помощника – форварда Мармуша. Контракт на девять с половиной лет не значит, что Эрлинг не вписал в соглашение пункт о сумме выкупа для «Реала». Но сейчас настраивается бить рекорды в Англии.
До голевой высоты Ширера ещё далеко
У Эрлинга изумительный темп, но Алан забил 260 голов. Даже Кейну не хватило сил сидеть без трофеев ради первого места. Сомневаемся, что Холанд будет в составе «Манчестер Сити» достаточно долго, чтобы достать Ширера. Хотя это самый ценный рекорд в АПЛ. Сейчас у Холанда 79 мячей в 87 матчах. Если представить, что сохранит среднюю результативность, то нужно провести в АПЛ около 150 поединков, чтобы забить 261 мяч. Тяжелая задача. 150 матчей — четыре полных сезона, слишком долго для уверенности в выполнении непростой задачи. Даже Агуэро и Анри не достали Ширера. Холанд понимает, что ради этого рекорда придется отказать многим клубам.
Впереди у Холанда рекорд по хет-трикам
А здесь мало сомнений. Эрлинг недавно в АПЛ, но сделал 8 хет-триков. «Манчестер Сити» часто избивает аутсайдеров. Холанд любит такие матчи, раскрывается, в отличие от поединков против сложных соперников. Новый исторический контракт Эрлинг может отпраздновать тремя точными ударами в гостях против аутсайдера «Ипсвича». Если до конца сезона норвежец сделает хотя бы один хет-трик, то сравняется с Фаулером, выйдет на третье место в истории АПЛ. Двенадцать хет-триков у Агуэро, это рекорд. Одиннадцать раз тройной удар наносил Алан Ширер, у него намного, намного больше поединков. Холанд уже опередил Суареса и Руни, сравнялся с Анри, Кейном и Оуэйном. Есть предрасположенность к хет-трикам.
В АПЛ сложно часто быть игроком месяца
У Де Брюйне ни одной победы в номинации. Кевин дважды был игроком сезона в АПЛ, но не опережал коллег в голосовании по итогам месяца. Холанду проще, результативному снайперу часто отдают голоса. Александер Исак из «Ньюкасла» набрал роскошную форму и сразу получил награду. Это ещё один рекорд, который Холанд может забрать у легенды «Манчестер Сити» Агуэро. По семь раз звание лучшего игрока месяца в АПЛ выигрывали Кейн и Агуэро. Холанд победил трижды. Но этот сезон сложный не только для Гвардиолы с командой, но и конкретно для Холанда. Ему надо удивить изумительной формой. У многих клубов, независимо от места в таблице, есть достойные претенденты на почетное звание.
Холанд был близок к голам в шести турах
Каждый сезон начинается с погони за рекордом. Холанд едва не зашел в лигу с идеальным стартом, но не забил в одном из шести первых матчей. Эрлинг обычно классно начинает сезон. В этот раз было 10 голов в первых 5 турах. А затем случился заметный спад и голевая пауза. Поскольку дважды Эрлингу мешала оборона «Ньюкасла», то надо ждать сезон, когда поединок против «сорок» будет позже. А если серьезно, то достаточно правильной формы «Мачнестер Сити» и удачного календаря – Холанд обязательно огорчит шесть команд подряд. Этот форвард ведь зависит от команды Не тот, кто вечно делится мячом, чем похож на Левандовски. У игрока с таким подходом есть минусы. Но Эрлинг – голевая машина почти без пробега.
Эрлинг перепишет один из рекордов Ширера
Алан забил 100 первых голов в АПЛ в 124 матчах. У Холанда есть 36 поединков, чтобы собрать 21 мяч и опередить англичанина. Должен справиться. Рекорд не привязан к жесткому временному отрезку, что может надавить на психику. Средняя результативность Холанда и злость «Манчестер Сити» после всех неудач позволяют норвежцу резко собрать два десятка мячей и быть первым по этому параметру. А ещё один рекорд, который может покориться норвежцу – английские «Золотые бутсы». Сейчас 24-летний норвежец дважды подряд забирал приз. В первом случае за ним не угнался Кейна, а во втором Палмер. Сейчас Салах выше на два мяча. Но «Ливерпуль» не работает строго на статистику Мохамеда. А вот у Гвардиолы все пути ведут к Холанду, если у «горожан» идёт игра. Приезд Мармуша может как украсть у Эрлинга голы, так и гарантировать ему новые умные результативные передачи.
Некоторые фанаты верят в футбольную любовь Холанда к клубу до гроба. Но Эрлинг и его представители говорили, что целью норвежца будет карьера в разных лигах. Нравится путешествовать. Поэтому пошел в Бундеслигу, хотя мог пропустить уровень и сразу найти клуб в АПЛ. Достаточно трансфера Винисиуса и перевода Мбаппе на левый фланг, чтобы Перес и будущий тренер «Реала» убедили Холанда перебраться в Испанию. Страну, где ему нравится. Мадрид даст фору Манчестеру. А у Эрлинга под боком молодая Изабель, которая насиделась в Англии и хочет на солнышко. Норвежцев холодом не испугать, но контракт на девять с половиной лет не привязал Холанда к «Манчестер Сити». Поступил уважительно, но легко мог вписать в контракт секретный пункт о конкретной выплате со стороны «Реала» или другого гранда, чтобы спокойно уехать. Нет сомнений, что в случае перевода «Манчестер Сити» в низшую лигу – это возможно лишь через снятие очков и вылет через сезон, Холанд запросит трансфер. Пока клуб показал, что ценит игрока. Выдали почти 600 тысяч евро в неделю, и это без голевых бонусов. А футболист решил укоренить отношения. Ему нужна перезагрузка на поле. Эрлинг часто выпадал из игры и промахивался. Надо собраться, чтобы вернуться в список претендентов на «Золотой мяч».
Достаточно очевидно, что клуб пытается защититься от жестких санкций, в надежде, что наличие суперзвезды поможет смягчить наказание.
Кто же выкинет МС из лиги, когда в составе игрок, приносящий деньги всей лиге?
И, конечно, есть в контракте пункт об отступных, на фига Эрлингу чемпионшип или трансферные баны.
Достаточно очевидно, что клуб пытается защититься от жестких санкций, в надежде, что наличие суперзвезды поможет смягчить наказание.
Кто же выкинет МС из лиги, когда в составе игрок, приносящий деньги всей лиге?
И, конечно, есть в контракте пункт об отступных, на фига Эрлингу чемпионшип или трансферные баны.