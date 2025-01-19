Холанд подписал исторический контракт с дикой зарплатой. Цель Эрлинга – голевые рекорды АПЛ

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сегодня, 09:19

Проявил уважение к команде отца.

Папа норвежца играл за «Манчестер Сити» в другие времена. А сын выбрал его бывший клуб, хотя звали в «Реал», где тогда ещё был Бензема и куда медленно подползал Мбаппе. Холанд выбрал Гвардиолу, а не «Манчестер Сити». АПЛ , а не другие лиги. Но после чемпионств и победы в Лиге чемпионов с «горожанами» решил проявить уважение. Контракт до лета 2034 года является широким жестом. Испугать соперников. Понравиться фанатам «Манчестер Сити». Надавить на АПЛ . Гвардиола тоже остался на два года. Показали коллегии судей, которые определят наказание за финансовые нарушения, что лидеры остаются. Будет перестройка, заявленная тренером. Хосеп везет из Бундеслиги Холанду помощника – форварда Мармуша. Контракт на девять с половиной лет не значит, что Эрлинг не вписал в соглашение пункт о сумме выкупа для «Реала». Но сейчас настраивается бить рекорды в Англии.

До голевой высоты Ширера ещё далеко

У Эрлинга изумительный темп, но Алан забил 260 голов. Даже Кейну не хватило сил сидеть без трофеев ради первого места. Сомневаемся, что Холанд будет в составе «Манчестер Сити» достаточно долго, чтобы достать Ширера. Хотя это самый ценный рекорд в АПЛ . Сейчас у Холанда 79 мячей в 87 матчах. Если представить, что сохранит среднюю результативность, то нужно провести в АПЛ около 150 поединков, чтобы забить 261 мяч. Тяжелая задача. 150 матчей — четыре полных сезона, слишком долго для уверенности в выполнении непростой задачи. Даже Агуэро и Анри не достали Ширера. Холанд понимает, что ради этого рекорда придется отказать многим клубам.

Впереди у Холанда рекорд по хет-трикам

А здесь мало сомнений. Эрлинг недавно в АПЛ , но сделал 8 хет-триков. «Манчестер Сити» часто избивает аутсайдеров. Холанд любит такие матчи, раскрывается, в отличие от поединков против сложных соперников. Новый исторический контракт Эрлинг может отпраздновать тремя точными ударами в гостях против аутсайдера «Ипсвича». Если до конца сезона норвежец сделает хотя бы один хет-трик, то сравняется с Фаулером, выйдет на третье место в истории АПЛ . Двенадцать хет-триков у Агуэро, это рекорд. Одиннадцать раз тройной удар наносил Алан Ширер, у него намного, намного больше поединков. Холанд уже опередил Суареса и Руни, сравнялся с Анри, Кейном и Оуэйном. Есть предрасположенность к хет-трикам.

В АПЛ сложно часто быть игроком месяца

У Де Брюйне ни одной победы в номинации. Кевин дважды был игроком сезона в АПЛ , но не опережал коллег в голосовании по итогам месяца. Холанду проще, результативному снайперу часто отдают голоса. Александер Исак из «Ньюкасла» набрал роскошную форму и сразу получил награду. Это ещё один рекорд, который Холанд может забрать у легенды «Манчестер Сити» Агуэро. По семь раз звание лучшего игрока месяца в АПЛ выигрывали Кейн и Агуэро. Холанд победил трижды. Но этот сезон сложный не только для Гвардиолы с командой, но и конкретно для Холанда. Ему надо удивить изумительной формой. У многих клубов, независимо от места в таблице, есть достойные претенденты на почетное звание.

Холанд был близок к голам в шести турах

Каждый сезон начинается с погони за рекордом. Холанд едва не зашел в лигу с идеальным стартом, но не забил в одном из шести первых матчей. Эрлинг обычно классно начинает сезон. В этот раз было 10 голов в первых 5 турах. А затем случился заметный спад и голевая пауза. Поскольку дважды Эрлингу мешала оборона «Ньюкасла», то надо ждать сезон, когда поединок против «сорок» будет позже. А если серьезно, то достаточно правильной формы «Мачнестер Сити» и удачного календаря – Холанд обязательно огорчит шесть команд подряд. Этот форвард ведь зависит от команды Не тот, кто вечно делится мячом, чем похож на Левандовски. У игрока с таким подходом есть минусы. Но Эрлинг – голевая машина почти без пробега.

Эрлинг перепишет один из рекордов Ширера

Алан забил 100 первых голов в АПЛ в 124 матчах. У Холанда есть 36 поединков, чтобы собрать 21 мяч и опередить англичанина. Должен справиться. Рекорд не привязан к жесткому временному отрезку, что может надавить на психику. Средняя результативность Холанда и злость «Манчестер Сити» после всех неудач позволяют норвежцу резко собрать два десятка мячей и быть первым по этому параметру. А ещё один рекорд, который может покориться норвежцу – английские «Золотые бутсы». Сейчас 24-летний норвежец дважды подряд забирал приз. В первом случае за ним не угнался Кейна, а во втором Палмер. Сейчас Салах выше на два мяча. Но «Ливерпуль» не работает строго на статистику Мохамеда. А вот у Гвардиолы все пути ведут к Холанду, если у «горожан» идёт игра. Приезд Мармуша может как украсть у Эрлинга голы, так и гарантировать ему новые умные результативные передачи.