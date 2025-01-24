Салах — лучший игрок «Ливерпуля» по итогам декабря

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщается, что нападающий Мохамед Салах признан лучшим футболистом клуба по итогам декабря.
За 7 матчей в прошлом месяце египтянин забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Пресс-служба «Ливерпуля» сообщается, что нападающий Мохамед Салах признан лучшим футболистом клуба по итогам декабря.
За 7 матчей в прошлом месяце египтянин забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Мо Салах был признан лучшим игроком нояьря 2024.
теперь и декабря!
это значит, что египтянин 7 раз был признан лучшим игроком месяца))
надеюсь, что в этом сезоне заберет награду игрок года в АПЛ!!!
Мо Салах был признан лучшим игроком нояьря 2024.
теперь и декабря!
это значит, что египтянин 7 раз был признан лучшим игроком месяца))
надеюсь, что в этом сезоне заберет награду игрок года в АПЛ!!!