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Салах — лучший игрок «Ливерпуля» по итогам декабря

сегодня, 22:38

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщается, что нападающий Мохамед Салах признан лучшим футболистом клуба по итогам декабря.

За 7 матчей в прошлом месяце египтянин забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Салах — лучший игрок «Ливерпуля» по итогам декабря

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:50
круто!
Мо Салах был признан лучшим игроком нояьря 2024.
теперь и декабря!
это значит, что египтянин 7 раз был признан лучшим игроком месяца))
надеюсь, что в этом сезоне заберет награду игрок года в АПЛ!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:25
Совершенно справедливое решение !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 23:17
Зато после НГ Фараон пребывает в летаргическом сне..., впрочем как и всё нападение "The Beatles"
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:15
В декабре Мо реально был лучший в Ливерпуле
shur
shur
сегодня в 23:02
...Старина Мо заслужил,рэспект!!!
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