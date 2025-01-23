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Хулиан Альварес — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 17:28

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В матче с «Байером» (2:1) форвард сделал дубль.

Альварес обошел в голосовании Винисиуса Жуниора из «Реала» (дубль «Зальцбургу»), Рафинью из «Барселоны» (дубль «Бенфике») и Люка де Йонга из ПСВ (дубль «Црвене Звезде»).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:36
Справедливо
протон
протон
вчера в 20:48
Заслуженно!
Вот Хулиан молодец, быстро все понял о Пепе, что тот убивает его индивидуальность и сбежал. Также надо было и Грилишу поступать. МС Пепа - золотая клетка какая-то. В Атлетико Альварес раскрывается по новому, забивает много и приносит пользу, и будет играть еще лучше, уверен в этом. Его уход, кстати, одна из причин спада МС в этом сезоне тоже, такого игрока, готового играть где скажут, терпеть, сидеть на скамейке и все равно приносить пользу, забивать голы, легко не заменишь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:41
Альварес нашел свою команду.
выиграл требл с МанСити, теперь пишет новую историю в новом клубу.
повезло Атлетико.
давно не было у них такого нападающего со времен Фалькао, Диего Косты и Фернандо Торреса.
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 19:22
...чел в Клубе Федотова, просил извенится,что на пустяки времени нет, гы-гы-гы...!!!
112910415
112910415
вчера в 19:13
ну правда был крут !
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:23
Дубль Байеру это не дубль Зальцбургу))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:49
Молодец паучок, заслужил))
Вещий
Вещий
вчера в 17:42
Тут без вариантов – аргентинец главный творец фантастического камбэка Атлетико. Первый гол на индивидуальном мастерстве, когда хозяева играли в меньшинстве. Второй – на последней минуте, на фоне накопившейся усталости. Альварес реализовал, по сути, два момента из двух в матче с одной из сильнейших команд прямо сейчас....обыграть Байер Алонсо играя часть матча в меньшинстве - это в натуре сильно....
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:41
Удачно он выбрался из МС
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:34
Гыгы, Вини снова мимо
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