Хулиан Альварес — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В матче с «Байером» (2:1) форвард сделал дубль.
Альварес обошел в голосовании Винисиуса Жуниора из «Реала» (дубль «Зальцбургу»), Рафинью из «Барселоны» (дубль «Бенфике») и Люка де Йонга из ПСВ (дубль «Црвене Звезде»).
выиграл требл с МанСити, теперь пишет новую историю в новом клубу.
повезло Атлетико.
давно не было у них такого нападающего со времен Фалькао, Диего Косты и Фернандо Торреса.
выиграл требл с МанСити, теперь пишет новую историю в новом клубу.
повезло Атлетико.
давно не было у них такого нападающего со времен Фалькао, Диего Косты и Фернандо Торреса.
Вот Хулиан молодец, быстро все понял о Пепе, что тот убивает его индивидуальность и сбежал. Также надо было и Грилишу поступать. МС Пепа - золотая клетка какая-то. В Атлетико Альварес раскрывается по новому, забивает много и приносит пользу, и будет играть еще лучше, уверен в этом. Его уход, кстати, одна из причин спада МС в этом сезоне тоже, такого игрока, готового играть где скажут, терпеть, сидеть на скамейке и все равно приносить пользу, забивать голы, легко не заменишь.
Вот Хулиан молодец, быстро все понял о Пепе, что тот убивает его индивидуальность и сбежал. Также надо было и Грилишу поступать. МС Пепа - золотая клетка какая-то. В Атлетико Альварес раскрывается по новому, забивает много и приносит пользу, и будет играть еще лучше, уверен в этом. Его уход, кстати, одна из причин спада МС в этом сезоне тоже, такого игрока, готового играть где скажут, терпеть, сидеть на скамейке и все равно приносить пользу, забивать голы, легко не заменишь.