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«Реал» — лучшая команда года по версии IFFHS

вчера, 16:31

«Реал» признан лучшим клубом года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Сливочные» стали лидерами среди 700 команд. Ранее испанский клуб получал подобный статус в 2000-м, 2002-м, 2014-м и 2017 году.

В прошлом сезоне «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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Перевод с iffhs.com Фото: Сайт olympics.com
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Все комментарии
Nety
Nety
вчера в 21:34
Реал лучший клуб, на нереальном уровне
Agamaga__05
Agamaga__05 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 20:29
Барселона обнулила их два раза 😂
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
))))) Тонко! А главное, - по сути! Регина Дубовицкая отдыхает. Хе.
112910415
112910415
вчера в 19:14
о вкусах не спорят
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:07
Capral
Capral
вчера в 18:22
А кто-то аватарки меняет ежемесячно...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:20
Большие сомнения. Плохонько играли. Ни одного трофея не выиграли.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:09
Ну, тема и не про них.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
вчера в 18:09, ред.
Камавинга ?😄😁лучший? не смешите меня, в челси есть такой Mosin на много лучще )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:09
осенью не выигрывают турниры
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:07
Ничего удивительного.Только на Соккере ктото осенний рывок Ливера записал в сильнейший клуб...
3aw9th8fksm5
3aw9th8fksm5
вчера в 18:06
Признание "Реала" лучшим клубом года по версии IFFHS – заслуженное достижение, которое подчеркивает доминирование мадридского клуба на международной арене. Победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге и других турнирах сезона 2023/24 говорят сами за себя. Такой успех является результатом многолетней работы всей команды – от игроков до тренерского штаба и руководства клуба. Это не только подтверждение высокого уровня игры, но и символ стабильности и профессионализма, которые всегда отличали "Реал". Поздравления всем болельщикам и поклонникам этого великого клуба!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 17:59, ред.
))) Правильно мыслишь! Стоило титул МС отдать - на ЛЧ, Примеру, КЧМ и прочее пох., а вот ЗМ - главный критерий.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:32
    Capral
    Capral
    вчера в 17:21
    По титулам и призам- однозначно лучший!!! Hо, по ирге ли, вот в чём вопрос...
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    вчера в 17:17
    Где трэбл?.. Где ЗМ?.. 🤔🤭
    shur
    shur
    вчера в 17:03, ред.
    ....даже в нелегкий час для команды,в час переосмысления, в час
    сплошного физического недуга, ухода знакомых игроков, не хватки
    полной отдачи на поле, мы поздавляем,любим,надеемся и верим,
    в новые победные достижения! Хала Мадрид!
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 17:01, ред.
    Первой половины года, я бы сказал. Вторая половина года за Ливерпулем и Барселоной, которые и Реал обыграли, кстати.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 16:57
    Тут не поспоришь
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:52
    Ну раз все выиграли, тогда лучшие)
    А кто в последние 7 лет становились таковыми? Думал, что реал чаще получал эту награду
    амурец
    амурец
    вчера в 16:49
    Заслуженно
    Гость
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