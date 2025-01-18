«Реал» — лучшая команда года по версии IFFHS

«Реал» признан лучшим клубом года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
«Сливочные» стали лидерами среди 700 команд. Ранее испанский клуб получал подобный статус в 2000-м, 2002-м, 2014-м и 2017 году.
В прошлом сезоне «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
сплошного физического недуга, ухода знакомых игроков, не хватки
полной отдачи на поле, мы поздавляем,любим,надеемся и верим,
в новые победные достижения! Хала Мадрид!
сплошного физического недуга, ухода знакомых игроков, не хватки
полной отдачи на поле, мы поздавляем,любим,надеемся и верим,
в новые победные достижения! Хала Мадрид!