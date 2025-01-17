Бундеслига назвала лучшего футболиста декабря

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам декабря.
В прошлом месяце футболист принял участие в трёх матчах леверкузенской команды в чемпионате Германии, забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.
В борьбе за награду хавбек обошёл Пола Небеля («Майнц»), Джамала Мусиалу, Йозуа Киммиха (оба — «Бавария»), Митчелла Вайзера («Вердер») и Ника Фольтемаде («Штутгарт»).
В ноябре победителем стал Омар Мармуш («Айнтрахт» Франкфурт).
По Вирцу убедил. Пусть в ЛЧ и в международных матчах роляет..., хотя с испанцами заролял.
По Вирцу убедил. Пусть в ЛЧ и в международных матчах роляет..., хотя с испанцами заролял.
Я заметил, Макс, ты сегодня, какой-то агрессивный. Не находишь?)))
Я заметил, Макс, ты сегодня, какой-то агрессивный. Не находишь?)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
не задержится он в Байере !
не задержится он в Байере !