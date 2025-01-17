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Бундеслига назвала лучшего футболиста декабря

вчера, 08:59

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам декабря.

В прошлом месяце футболист принял участие в трёх матчах леверкузенской команды в чемпионате Германии, забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

В борьбе за награду хавбек обошёл Пола Небеля («Майнц»), Джамала Мусиалу, Йозуа Киммиха (оба — «Бавария»), Митчелла Вайзера («Вердер») и Ника Фольтемаде («Штутгарт»).

В ноябре победителем стал Омар Мармуш («Айнтрахт» Франкфурт).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:47
Дружище не обижайся. Ты знаешь, с какой теплотой я к тебе отношусь. Ты же читал мой вопрос к товарищу судье, а значит, должен был понять- чью сторону я принимаю...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Агрессивный ?! Володю почитай..., для начала (и сравнения).

По Вирцу убедил. Пусть в ЛЧ и в международных матчах роляет..., хотя с испанцами заролял.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:30
Лучший в одном месяце- ни о чем не говорит, ты должен это знать. Это обычная формальность, в, не самой крутой лиге Европы. Хвичка тоже признавался лучшим и за месяц и даже за сезон, и что потом? Не надо так принимать близко к сердцу обычное месячное признание. Сегодня он, завтра другой и так по кругу... Пусть добьется чего-то существенного, станет лучшим в большом клубе, на ЧЕ или ЧМ, тогда будем обсуждать. А сейчас, твой вопрос больше похож на дружескую провокацию...)))

Я заметил, Макс, ты сегодня, какой-то агрессивный. Не находишь?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:22
Ну так мне и интересно расходится ли во мнении немецкая пресса с Капралом , иль нет. Если нет, тогда жиденький нынче футбол в Германии, коль игрок без изысков и фантазии является лучшим по итогам месяца.
Vea
Vea
вчера в 13:17
Немецкая пресса говорит, что он очень просто играет и плохо видит поле и нет в нем чего-то графского как у де Брюйне.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:15
Ещё не читал и не видел. Да и вряд ли она что-то пишет.))) И вообще, зачем тебе мнение немецкой прессы?))) Стал лучшим в декабре? Ну и что? В средней лиге каждый может стать лучшим- это не показатель высокого мастерства. И на фоне кого- лучшим??? На фоне мертвого Дортмунда или Штутгарта? Сам же понимаешь, что это смешно...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:38
Виктор. Что пишет о нём немецкая пресса?
112910415
112910415
вчера в 11:24
всё так
не задержится он в Байере !
s4dkuqxf9qaj
s4dkuqxf9qaj
вчера в 10:55
Флориан Вирц действительно заслужил это звание! Три гола и три передачи в трёх матчах — впечатляющий показатель. Он продемонстрировал не только высокую результативность, но и умение создавать моменты для партнёров. Это особенно важно для полузащитника, ведь его роль заключается не только в завершении атак, но и в их создании. Уверен, что такой успех придаст ему уверенности и поможет продолжить в том же духе после возобновления чемпионата.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:11
Раз признали значит Наверное действительно был лучшим
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:02
Молодец Фло, поздравляю)) хороший игрок, очень умный
Гость
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