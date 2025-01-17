Бундеслига назвала лучшего футболиста декабря

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вчера, 08:59

Полузащитник «Байера» признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам декабря.

В прошлом месяце футболист принял участие в трёх матчах леверкузенской команды в чемпионате Германии, забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

В борьбе за награду хавбек обошёл Пола Небеля («Майнц»), Джамала Мусиалу, Йозуа Киммиха (оба — «Бавария»), Митчелла Вайзера («Вердер») и Ника Фольтемаде («Штутгарт»).

В ноябре победителем стал Омар Мармуш («Айнтрахт» Франкфурт).