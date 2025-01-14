Уехали, чтобы победить. Бывшие футболисты «Тоттенхэма», которые завоевали трофеи после ухода из клуба

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сегодня, 10:00

Собрали целую команду из бывших футболистов «Тоттенхэма», которые после ухода из лондонского клуба завоевали трофеи.

Свой последний трофей на данный момент «шпоры» брали в 2008 году, когда победили в Кубке английской лиги. И вот уже почти двадцать лет команда не может победить. Бывшие игроки «шпор» же за последние 15 лет завоевали около 100 трофеев. Но важно отметить, что примерно половина из них на счету Луки Модрича и Гарета Бэйла, которые успешно перешли в «Реал». Давайте вспомним 18 игроков, которые покинули «Тоттенхэм» за последние 10 лет и завоевали трофеи.

Кайл Уокер

Уокер уже считался одним из лучших защитников в АПЛ , когда играл в «Тоттенхэме», но он перешел на другой уровень после перехода в «Манчестер Сити». Там он победил во всех внутренних соревнованиях Англии, а также в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Теперь он ищет новый клуб.

Паулиньо

Не оправдав ожиданий в «Тоттенхэме», Паулиньо был отправлен в команду китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» в 2015 году. Многие болельщики удивились, когда «Барселона» подписала этого полузащитника за 40 млн евро в 2017 году. Бразилец в своем единственном сезоне за каталонскую команду успел выиграть в чемпионате и кубке Испании.

Бенджамин Стамбули

Стамбули не смог произвести впечатление в своем первом и единственном сезоне за «Тоттенхэм» и был продан в ПСЖ , причем даже с прибылью. В Париже он тоже продержался всего года, но зато успел выиграть чемпионат Франции, Кубок и Кубок Лиги.

Кристиан Эриксен

Проведя шесть с половиной лет без трофеев в «Тоттенхэме», Эриксен искал новый вызов вдали от клуба и присоединился к миланскому «Интеру» в январе 2020 года. В Милане стал чемпионом Италии, а затем перебрался в МЮ , где победил Кубке Лиги и Кубке Англии.

Жорж-Кевин Н'Куду

Перебрался в «Бешикташ» и смог победить с ним в чемпионате Турции, причем они обошли «Галатасарай» по дополнительным показателям. У команд было одинаковое количество очков, они обыграли друг друга в личных встречах с одинаковой разницей забитых и пропущенных, а в итоге «Бешикташ» победил благодаря тому, что итоговая разница забитых и пропущенных мячей у него было +45, а у «Галатасарая» +44.

Фернандо Льоренте

Испанский форвард помог «шпорам» выйти в финал Лиги чемпионов, но ушел из клуба сразу же после этого. Он перебрался в «Наполи», где смог взять Кубок Италии.

Джермейн Дефо

Англичанин решил сменить «Тоттенхэм» на «Торонто» в январе 2014 года. Затем поиграл за «Сандерленд» и «Борнмут», после чего оказался в «Рейнджерс», где и завоевал титул чемпиона Шотландии.

Киран Триппьер

Триппьер провел более 100 матчей за «шпор» за четыре года пребывания в клубе, но в 2019 году он решил перейти в мадридский «Атлетико». Защитник сыграл важную роль в победной кампании Ла Лиги сезона 2020/21, когда «Атлетико» обошел «Барселону» и «Реал» в борьбе за титул. Теперь Триппьер надеется завоевать трофей с «Ньюкаслом» — успел попасть в забавную ситуацию в этом сезоне.

Хуан Фойт

Аргентинский защитник так и не освоился в Северном Лондоне, так как за три сезона в клубе он провел всего 32 матча. Он нашел свой новый дом в Вильярреале, где смог выиграть Лигу Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» по пенальти.

Этьенн Капу

Французский полузащитник также был частью команды «Вильярреала», которая выиграла Лигу Европы в сезоне 2020/21. Капу провел в общей сложности 36 матчей за «шпор» за два года своего пребывания в клубе.

Винсент Янссен

В Северном Лондоне этот форвард сумел забить всего два гола в АПЛ , после чего перебрался в Мексику, где сумел в составе «Монтеррея» победить в чемпионате и Кубке страны, а также выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году.

Карлос Винисиус

Бразильский форвард забил 10 голов за «шпор» во время аренды в сезоне 2020/21, но в конечном итоге покинул клуб без трофеев. Затем он выиграл Кубок Нидерландов с ПСВ , после чего решил вернуться в АПЛ – в «Фулхэм».

Эрик Ламела

«Это потрясающе. Я не могу просить о большем. Это невероятное чувство, и мы будем наслаждаться им», — сказал аргентинец BT Sport после того, как «Севилья» обыграла «Рому» Жозе Моуриньо и выиграла рекордный седьмой титул Лиги Европы. Он перешел из «шпор» в «Севилью» в 2021 году и играл там до лета прошлого года – теперь защищает цвета греческого АЕКа.

Кэмерон Картер-Викерс

Защитник сборной США чаще уходил в аренды, чем появлялся на поле в составе «Тоттенхэма». В итоге обосновался в «Селтике», где три раза побеждал в чемпионате страны, а также брал два Кубка Шотландии и три Кубка шотландской лиги.

Джо Харт

Вратарь провел в «Тоттенхэме» всего один сезон, самым запоминающимся моментом которого стал его пост в социальных сетях с надписью «работа сделана» после того, как они вылетели из Лиги Европы от загребского «Динамо». Позже Харт заявил, что ошибся его смм-менеджер. Он присоединился к «Селтику» в 2021 году и выиграл три чемпионских титула подряд вместе с Картером-Викерсом. Теперь работает на ТВ и удивляет своими татуировками.

Тоби Алдервейрелд

Защитник, которого опасался Геннадий Орлов, сумел стать чемпионом Бельгии в составе «Антверпена».

Лукас Моура

Бразильский вингер показывал откровенно не самую лучший свой футбол в своем последнем сезоне в «Тоттенхэме». Перебрался в «Сан-Паулу» и всего через несколько месяцев после перехода завоевал Кубок Бразилии, а позже победил и в Суперкубке страны.

Как вы думаете, как сильно увеличится этот список перед тем, как «Тоттенхэм» сможет взять свой долгожданный трофей?