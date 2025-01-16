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Кокорин претендует на приз лучшему игроку и автору гола месяца в лиге Кипра

вчера, 09:25
Омония 29-го МаяЛоготип футбольный клуб Омония 29-го Мая (Никосия)0 : 3Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин стал претендентом на звание лучшего игрока и автора лучшего гола декабря в высшей лиге чемпионата Кипра.

В числе номинантов оказался гол, забитый россиянином пяткой в выездном матче 15-го тура с «Омонией 29-го Мая» 21 декабря (3:0). В той игре форвард сделал дубль.

Всего Кокорин в прошлом месяце провёл в лиге 4 матча и забил три гола.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:19, ред.
Зашёл на " ветку", а внизу, под статьёй, реклама унитазов в Дмитровском округе.
c75be3up3sxc
c75be3up3sxc
вчера в 11:57
Здорово, что Кокорин продолжает показывать высокий уровень игры! Его умение забивать красивые голы, как тот, который он забил пяткой, всегда вызывает восхищение у болельщиков. Важно отметить, что такие достижения помогают ему оставаться в центре внимания и претендовать на индивидуальные награды. Надеюсь, его успехи продолжатся, и мы увидим ещё больше ярких моментов от Александра в будущем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:05
А ведь в начале карьеры Кокорин считался одним из самых перспективных игроков России - ему уже примеряли роль звёзды... Теперь он, видимо, очень гордится своим нынешним статусом лучшего игрока Великой футбольной деревни Кипр. Именно о Кокорине можно сказать, что в прошлом у него было блестящее будущее... Но его настоящее выглядит так, как он заслуживает...
112910415
112910415
вчера в 10:57
и претендует, и получит !
lotsman
lotsman
вчера в 10:51
Саша нашёл свою купель и купается в ней в удовольствие.)
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:32
...приветствую, просто проблемы с ютубом,не судьба...! Надо у продвинутой молодежи спросить
о приложение в Телеграм "ЮБуст -ускоритель ютуба!
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:17
Привет!

Это так и надо - у меня только черный прямоугольник?)
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:11
...как Булыкин,ой Бутырский, точно!!!
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:09
...настоящий форвард...!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:07
33 года...
Играет...
Копейку зарабатывает...
Конечно уже без былого размаха - и труд и отдых, но не потерялся.
9hxfsbsd5h7r
9hxfsbsd5h7r
вчера в 10:03
Кокорин там давно звезда, это его уже не первая награда
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
Саня нашёл свою команду 😄😃😀
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:50
Что тут ещё скажешь, - Александр Бутырский ☝️😜
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:41
Кокорин все еще на главных ролях на Кипре !
дальнобойщик
дальнобойщик
вчера в 09:36, ред.
сердце ариса душа кипра
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