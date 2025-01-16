Кокорин претендует на приз лучшему игроку и автору гола месяца в лиге Кипра

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин стал претендентом на звание лучшего игрока и автора лучшего гола декабря в высшей лиге чемпионата Кипра.
В числе номинантов оказался гол, забитый россиянином пяткой в выездном матче 15-го тура с «Омонией 29-го Мая» 21 декабря (3:0). В той игре форвард сделал дубль.
Всего Кокорин в прошлом месяце провёл в лиге 4 матча и забил три гола.
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Это так и надо - у меня только черный прямоугольник?)
Это так и надо - у меня только черный прямоугольник?)
Играет...
Копейку зарабатывает...
Конечно уже без былого размаха - и труд и отдых, но не потерялся.
Играет...
Копейку зарабатывает...
Конечно уже без былого размаха - и труд и отдых, но не потерялся.