Кокорин претендует на приз лучшему игроку и автору гола месяца в лиге Кипра

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вчера, 09:25

Нападающий «Ариса» из Лимассола стал претендентом на звание лучшего игрока и автора лучшего гола декабря в высшей лиге чемпионата Кипра.

В числе номинантов оказался гол, забитый россиянином пяткой в выездном матче 15-го тура с «Омонией 29-го Мая» 21 декабря (3:0). В той игре форвард сделал дубль.

Всего Кокорин в прошлом месяце провёл в лиге 4 матча и забил три гола.