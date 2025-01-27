Арбитр Майкл Оливер удалил полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ.
Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.
Впоследствии стало известно, что АПЛ осудила оскорбления судьи Майкла Оливера за спорное решение.
АПЛ решительно осуждает угрозы и оскорбления в адрес Майкла Оливера. Ни один судья не должен подвергаться каким-либо оскорблениям. Мы продолжим поддерживать Майкла, PGMOL и расследование.
И вот эпизоды с крайнего матча, с чего и началась волна оскарблений....
И вот эпизоды с крайнего матча, с чего и началась волна оскарблений....