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АПЛ осудила оскорбления судьи Майкла Оливера за спорное решение

сегодня, 10:18
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Арбитр Майкл Оливер удалил полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ.

Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.

Впоследствии стало известно, что АПЛ осудила оскорбления судьи Майкла Оливера за спорное решение.

АПЛ решительно осуждает угрозы и оскорбления в адрес Майкла Оливера. Ни один судья не должен подвергаться каким-либо оскорблениям. Мы продолжим поддерживать Майкла, PGMOL и расследование.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:36
Вот тоже во вчерашнем матче Фулхэм - МЮ...как думаете, какую карточку показали Мартинесу за этот фол??? НИКАКУЮ!!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:46
Судьи в АПЛ вообще не соответствуют уровню Лиги, не все конечно же, но большая часть. Одни и те же эпизоды каждая бригада трактует по своему! А у Оливера похоже личная неприязнь к Арсеналу....
И вот эпизоды с крайнего матча, с чего и началась волна оскарблений....
drug01
drug01
сегодня в 10:23
Судей надо уважать!
Гость
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