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сегодня, 10:18

Арбитр удалил полузащитника «Арсенала» в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ .

Льюис-Скелли попал шипами в ногу , пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.

Впоследствии стало известно, что АПЛ осудила оскорбления судьи Майкла Оливера за спорное решение.