Норвежские клубы проголосовали за отмену VAR

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вчера, 14:51

Клубы из Норвегии 22 января проголосовали за отмену VAR .

Этому предшествовал четырёхмесячный период консультаций с участием команд, игроков и групп болельщиков представителей первого и второго дивизиона чемпионата страны. В пользу отмены выступили 19 из 32 клубов. По итогам голосования Норвежской футбольной федерации (NFF) было рекомендовано утвердить результаты.

Ожидается, что NFF примет окончательное решение в марте, хотя, как сообщает ESPN со ссылкой на источники, руководящий орган ещё может отменить итоги голосования.

В высшей лиге Норвегии система была введена в 2023 году, однако болельщики по всей стране активно высказывались против технологии.

В этом сезоне матч «Русенборга» и «Лиллестрёма» был отменён, потому что болельщики бросали на поле рыбные котлеты в знак протеста против VAR . Другие игры прерывались из-за того, что на поле бросали пробки от шампанского, круассаны и теннисные мячи.

Беспорядки болельщиков привели к консультациям и перспективе отмены VAR федерацией футбола страны.