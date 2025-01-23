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Норвежские клубы проголосовали за отмену VAR

вчера, 14:51

Клубы из Норвегии 22 января проголосовали за отмену VAR.

Этому предшествовал четырёхмесячный период консультаций с участием команд, игроков и групп болельщиков представителей первого и второго дивизиона чемпионата страны. В пользу отмены выступили 19 из 32 клубов. По итогам голосования Норвежской футбольной федерации (NFF) было рекомендовано утвердить результаты.

Ожидается, что NFF примет окончательное решение в марте, хотя, как сообщает ESPN со ссылкой на источники, руководящий орган ещё может отменить итоги голосования.

В высшей лиге Норвегии система была введена в 2023 году, однако болельщики по всей стране активно высказывались против технологии.

В этом сезоне матч «Русенборга» и «Лиллестрёма» был отменён, потому что болельщики бросали на поле рыбные котлеты в знак протеста против VAR. Другие игры прерывались из-за того, что на поле бросали пробки от шампанского, круассаны и теннисные мячи.

Беспорядки болельщиков привели к консультациям и перспективе отмены VAR федерацией футбола страны.

Норвегия может стать первой страной, отказавшейся от VAR.

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Перевод с espn.com
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Неужели у них ВАР хуже, чем у нас? Вот уж не думал!
ueus7nk9n86j
ueus7nk9n86j
вчера в 16:03
Кому-то это надо начинать, пускай это будет кто угодно, в данном случае норвежцы
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:01
Сейчас детки такие, что сами научат кого угодно.)
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:35
хах...продуманные детки) Но кто-то же научил этому их
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:32
У меня дочь работает в детском саду. И она рассказывает, что дети, эти рыбные котлеты, "случайно" роняют на пол, а потом заявляют - Мне мама не разрешает понимать еду с пола, она грязная.)
shlomo
shlomo
вчера в 15:09
Хорошо что еще не тухлыми яйцами.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Вообще зажрались норвеги!! Рыбными котлетами кидаются!))
Гость
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