Артета остался недоволен судейством в матче с «Вулверхэмптоном»

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сегодня, 11:13

Главный тренер «Арсенала» заявил, что он «в ярости» из-за красной карточки, показанной защитнику лондонской команды в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Это настолько очевидно, что я оставляю это на ваше усмотрение, ребята. Я в ярости, но не думаю, что мои слова помогут. Столь очевидный эпизод, что, возможно, нам даже не нужно подавать апелляцию.

Напомним, на 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Льюис-Скелли получил красную карточку за то, что сбил защитника «Вулверхэмптона» недалеко от штрафной соперника.