Артета остался недоволен судейством в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что он «в ярости» из-за красной карточки, показанной защитнику лондонской команды Майлзу Льюису-Скелли в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).
Это настолько очевидно, что я оставляю это на ваше усмотрение, ребята. Я в ярости, но не думаю, что мои слова помогут. Столь очевидный эпизод, что, возможно, нам даже не нужно подавать апелляцию.
Напомним, на 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Льюис-Скелли получил красную карточку за то, что сбил защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти недалеко от штрафной соперника.