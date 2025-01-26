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Артета остался недоволен судейством в матче с «Вулверхэмптоном»

сегодня, 11:13
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что он «в ярости» из-за красной карточки, показанной защитнику лондонской команды Майлзу Льюису-Скелли в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Это настолько очевидно, что я оставляю это на ваше усмотрение, ребята. Я в ярости, но не думаю, что мои слова помогут. Столь очевидный эпизод, что, возможно, нам даже не нужно подавать апелляцию.

Напомним, на 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Льюис-Скелли получил красную карточку за то, что сбил защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти недалеко от штрафной соперника.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 12:52
Да он всегда чем-то не доволен! То мячи не те то ещё что нибудь!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:33
Не стоит привлекать к себе внимание таким образом, ведь Арсенал выиграл ...
bnjqycfxx5fw
bnjqycfxx5fw
сегодня в 11:17
Надо поспокойней быть
Гость
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