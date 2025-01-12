Российские арбитры не вызваны на сбор судей УЕФА

Российских арбитров не пригласили на сбор судей УЕФА. В число приглашённых рефери вошли представители элитной группы: Бенуа Бастьен, Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (все — Франция), Славко Винчич (Словения), Сердар Гезюбюйюк, Данни Маккели (оба — Нидерланды), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер, Тобиас Штилер (все — Германия), Марко Гуида, Маурицио Мариани, Давиде Масса (все — Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Шимон Марчиняк (Польша), Халиль Умут Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Ирфан Пельто (Босния), Хосе Мария Санчес Мартинес, Хесус Хиль Мансано, Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), Анастасиос Сидиропулос (Греция), Жоау Педру Силва Пиньейру (Португалия), Сандро Шерер (Швейцария), Эспен Эскос (Норвегия). К ним также добавятся некоторые судьи из группы один и 14 видеоарбитров.
По традиции зимой собирают тех рефери, кто будет работать на играх клубов и сборных во второй части сезона. Сбор пройдёт в Афинах с 3 по 5 февраля. В те же сроки пройдут вводные курсы для молодых судей, впервые включённых в лист ФИФА и получивших право обслуживать международные матчи в 2025 году. По рекомендации РФС этой зимой эмблему ФИФА получит Сергей Чебан, но его среди приглашённых на сбор нет. Последний раз российский судья тренировался с иностранными арбитрами осенью 2023 года в Женеве, это был Сергей Карасёв.