Российские арбитры не вызваны на сбор судей УЕФА

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вчера, 12:24

Российских арбитров не пригласили на сбор судей УЕФА . В число приглашённых рефери вошли представители элитной группы: , , (все — Франция), (Словения), , (оба — Нидерланды), (Израиль), , , (все — Германия), , , (все — Италия), (Румыния), (Словакия), Шимон Марчиняк (Польша), Халиль Умут Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), , (оба — Англия), (Босния), Хосе Мария Санчес Мартинес, , Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), (Греция), (Португалия), (Швейцария), Эспен Эскос (Норвегия). К ним также добавятся некоторые судьи из группы один и 14 видеоарбитров.