Мажич не соблюдает судейскую конвенцию УЕФА

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вчера, 12:49

Этой зимой департамент судейства и инспектирования РФС ( ДСИ ) не планирует проводить сбор инспекторов РПЛ , работающих на матчах чемпионата и Кубка России. Вместо этого в течение одного или двух дней пройдет непродолжительный онлайн-семинар, по завершении которого инспекторы сдадут тест по правилам игры.