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Мажич не соблюдает судейскую конвенцию УЕФА

вчера, 12:49

Этой зимой департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не планирует проводить сбор инспекторов РПЛ, работающих на матчах чемпионата и Кубка России. Вместо этого в течение одного или двух дней пройдет непродолжительный онлайн-семинар, по завершении которого инспекторы сдадут тест по правилам игры.

По всей видимости, руководитель ДСИ Милорад Мажич, как и в 2024-м, не собирается соблюдать судейскую конвенцию УЕФА. Она обязывает каждый год организовывать как минимум два совместных занятия для инспекторов и судей высшей лиги. В конвенции прямым текстом говорится, что инспекторы «должны посещать» не менее двух семинаров арбитров, однако у нас этого не происходит. Те, кто оценивает работу рефери, существуют сами по себе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:00
Нашим судьям сборы не нужны. Они и так вне конкурса.
112910415
112910415
вчера в 14:04
бунтарь, анархист ... )
Варвар7
Варвар7 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:56
"Всё течёт, всё меняется" - "Поживём - увидим")
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:47
С первой частью вашего комментария согласен. Со второй - большие сомнения. Даже уверен, что Дюков покорно согласится с этим "господином".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:43
Отличного руководителя ДСИ нашли в РФС. Не соблюдать судейскую конвенцию УЕФА - это надо умудриться. Вот теперь посмотрим, как на это отреагирует г-н Дюков, проглотит ли молча от этого товарища оскорбление российского футбола, или поставит его на место. Уверен в первом варианте. Проглотит и даже не поперхнётся. Чем - то отговорится, ОНИ это умеют.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Он тоже нарушал конвенцию и плохо кончил...)))
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