Арбитр Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию

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вчера, 18:06

В службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) подтвердили источнику, что арбитр написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию.

Ранее о том, что судья принял решение окончательно завершить карьеру, сообщил Telegram-канал «Шеф-поVAR».

В качестве главного арбитра РПЛ Турбин дебютировал 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь» (1:3). Рефери показал четыре жёлтые карточки игрокам хозяев поля.

12 июля 2024-го отработал свой последний матч. Это был товарищеский поединок между московскими «Динамо» и «Спартаком» (1:1).