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Арбитр Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию

вчера, 18:06

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили источнику, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию.

Ранее о том, что судья принял решение окончательно завершить карьеру, сообщил Telegram-канал «Шеф-поVAR».

В качестве главного арбитра РПЛ Турбин дебютировал 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь» (1:3). Рефери показал четыре жёлтые карточки игрокам хозяев поля.

12 июля 2024-го отработал свой последний матч. Это был товарищеский поединок между московскими «Динамо» и «Спартаком» (1:1).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 22:59
Надеюсь это был стёб с вашей стороны. Причём не по делу.
9czkmksx54v3
9czkmksx54v3
вчера в 21:22
Надоело матюки в свой адрес с трибуны слышать
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24
Тут может две похожие трактовки - ушёл или "ушли" - вторая звучит правдоподобнее...)
uh9m3kyd4mv7
uh9m3kyd4mv7
вчера в 19:19
Арбитр был никакой, пусть отдыхает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:14, ред.
Как это он просто так уходит? Из обоймы на выход только два пути: тюрьма ( с конфискацией...), либо геройская смерть при исполнении служебных обязанностей.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:07
Написал заявление на увольнение, сел в свой Бентли и неспешно покатил к морю, где пришвартована собственная яхта, которая в максимальном комфорте довезёт до собственной виллы на Пиренейском полуострове, лёжа у бассейна которой можно будет взгруснуть о содеянном, потихоньку запивая только что приготовленных омаров итальянским вином.
Antikrot
Antikrot
вчера в 19:06
Ходят слухи, что отказался зенитушке подсуживать, вот и заставили написать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:28
Устал судьёй работать... видимо нашёл себя в другом...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:23
А кто такой Труба?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:10
Это ещё кто такой? Нам заплакать?
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