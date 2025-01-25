Арбитр Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили источнику, что арбитр Евгений Турбин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Евгений Турбин написал заявление по собственному желанию.
Ранее о том, что судья принял решение окончательно завершить карьеру, сообщил Telegram-канал «Шеф-поVAR».
В качестве главного арбитра РПЛ Турбин дебютировал 7 ноября 2009 года, в матче 28-го тура «Химки» — «Томь» (1:3). Рефери показал четыре жёлтые карточки игрокам хозяев поля.
12 июля 2024-го отработал свой последний матч. Это был товарищеский поединок между московскими «Динамо» и «Спартаком» (1:1).