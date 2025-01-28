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Гвардиола: «Думаю, мы выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов»

сегодня, 17:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем с «Брюгге» в Лиге чемпионов оценил шансы своей команды на выход в следующий этап турнира.

В нынешнем положении мы должны выиграть матч, а если нет, то покинем турнир. Мы надеемся пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два поединка и пройти в следующий этап. Это не препятствие, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться.

Если «Манчестер Сити» не выйдет в следующий раунд, что это будет означать? Для клуба это было бы плохо, но сейчас я не думаю об этом. Знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, у нас получится. Благодарю за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу.

Прибавил ли «Сити» в форме? Нет, пока что нет. Ведь это всего лишь несколько поединков.

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:34
с 24-го места
27t4f848w9we
27t4f848w9we
сегодня в 19:31
Шансы есть,но бельгийцам тоже надо победа
протон
протон
сегодня в 19:19
У Штутгарта разница мячей -1, у Спортинга +1. А у Сити уже +2. Если Спортинг и Штутгарт сыграют вничью то не улучшат разницу. Плюс если Сити выиграет у Брюгге то догонит их. А там разница мячей еще хуже. Сити точно так же обойдет по разнице мячей и Бельгийцев.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:43
Чтобы выйти в следующий раунд Лиги чемпионов нужно ещё выиграть у Брюгге... А бельгийский клуб может и не проиграть - всё зависит от настроя. Манчестер Сити сейчас не такой уж и грозный, как три месяца назад. Многие завтра будут болеть против МС. Подождём результата...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:42
Брюгге накажет этого болтуна и вы швырнет его с турнира пинком под зад. 🦵
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:34
Ну тогда надо взять и втихаря зарегистрировать ставочку)))) Через бывшую жену например, если ей нормально так бабла закинул, канешн) Никто и не подумает - скажут, у су4ки приступ ревности. Извините, если кого из женщин оскорбил, всему виной - мои больные фантазии
Migelito
Migelito
сегодня в 18:27
Дальше вполне сносный календарь в плей-офф, и стабильный набор очков в АПЛ. По прежнему фаворит гонки за титул))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:27
Требл -> двебл -> однебл... Ждём дальше новые истории о том что хотелось и почему не получилось.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:23
А дальше что? Вот самое интересное))
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