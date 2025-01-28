Гвардиола: «Думаю, мы выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» перед матчем с «Брюгге» в Лиге чемпионов оценил шансы своей команды на выход в следующий этап турнира.

В нынешнем положении мы должны выиграть матч, а если нет, то покинем турнир. Мы надеемся пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два поединка и пройти в следующий этап. Это не препятствие, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться.

Если «Манчестер Сити» не выйдет в следующий раунд, что это будет означать? Для клуба это было бы плохо, но сейчас я не думаю об этом. Знаю, что всем интересно, пройдем мы дальше или нет, но я думаю, у нас получится. Благодарю за беспокойство на случай, если мы вылетим. Но вы можете задать мне вопрос после игры, и я вам отвечу.

Прибавил ли «Сити» в форме? Нет, пока что нет. Ведь это всего лишь несколько поединков.