Флик подтвердил свою позицию в отношении Эрика Гарсии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что хочет, чтобы защитник Эрик Гарсия остался в команде.
Я хочу, чтобы Эрик Гарсия остался. Он даёт нам стабильность и может играть в разных ролях. Вчера мы все снова убедились, насколько он хорош.
Напомним, контракт Гарсии с «Барселоной» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил одну красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.
Ранее президент «Барселоны» выдвинул условия игрокам с истекающими контрактами.