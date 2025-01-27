Флик подтвердил свою позицию в отношении Эрика Гарсии

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сегодня, 13:20

Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что хочет, чтобы защитник остался в команде.

Я хочу, чтобы Эрик Гарсия остался. Он даёт нам стабильность и может играть в разных ролях. Вчера мы все снова убедились, насколько он хорош.

Напомним, контракт Гарсии с «Барселоной» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил одну красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.

Ранее президент «Барселоны» выдвинул условия игрокам с истекающими контрактами.