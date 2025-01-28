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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Неймар: «Теперь я знаю настоящих саудовцев»

сегодня, 15:57

Нападающий Неймар высказался после ухода из «Аль-Хиляля».

Всем в «Аль-Хиляле», болельщикам, спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и хотел бы, чтобы мы вместе провели лучшие времена на поле. Саудовцы, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления.

Теперь я знаю настоящих саудовцев и имею друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим дальнейшим путешествием как клуба и страны к 2034 году.

Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас!

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:46
Слишком уж хитровыдумано написал - задние мысли после каждой запятой, не стоит так, они коварные ребята, да и дом сгореть может или ещё чего...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:44
Мавроди - а что, так можно было?
протон
протон
сегодня в 16:42
Интересно, кто так трудился для травматолога, что бы написать эту чушь? Ведь он сам такое не придумает.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:41
Хахахахахаха отдал все силы в 7 матчах за полтора года
протон
протон
сегодня в 16:40
Если честно, просто ни о чём. Ты разочаровал Са, которые возлагали на тебя большие надежды и тратили большие суммы. В отличии от тебя, КР просто золото. Да и в ПСЖ ты не был примечателен
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 16:39
Я бы также хотел . Но получить при этом 1/4 часть , возможно я даже столько не заработаю, работая работу )
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 16:38, ред.
Интересно, они сильно отличаются от тех саудовцев, которых теперь тоже знают поклонники Мальорки?
wt22gbxnecb9
wt22gbxnecb9
сегодня в 16:36
Я буду следить за вашим дальнейшим путешествием...

Ведь послал я вас очень-очень далеко!
Вещий
Вещий
сегодня в 16:29
Работник года..... плюс самый дорогой больничный в истории человечества.....
r5e5f85d8m3s
r5e5f85d8m3s
сегодня в 16:17
Но вообще-то я люблю покер, а настоящие саудовцы мне теперь похер
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:16
Теперь и саудовцы тебя узнали...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:13
В Саудовской Аравии Неймар провел 7 матчей за 1,5 года. А в 2024-м он заработал 101 млн евро за 42 игровые минуты.
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Больше похоже на сарказм
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:00
Надеюсь это было сказано от чистого сердца
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