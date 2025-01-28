Неймар: «Теперь я знаю настоящих саудовцев»

Нападающий высказался после ухода из «Аль-Хиляля».

Всем в «Аль-Хиляле», болельщикам, спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и хотел бы, чтобы мы вместе провели лучшие времена на поле. Саудовцы, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления.

Теперь я знаю настоящих саудовцев и имею друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим дальнейшим путешествием как клуба и страны к 2034 году.

Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас!