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Главный тренер «Бреста» высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в ЛЧ

сегодня, 12:14
БрестЛоготип футбольный клуб Брест-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал29.01.2025 в 23:00 Не начался

Главный тренер французского «Бреста» Эрик Руа прокомментировал предстоящую встречу с мадридским «Реалом» в 8-м туре Лиги чемпионов, которая состоится 29 января.

Он отметил, что, несмотря на недавний хет-трик Килиана Мбаппе в матче против «Вальядолида», нападающий «сливочных» все еще не в лучшей форме.

Килиан в любом случае не в лучшей форме, но это нормально. Я уверен, что к матчу с «Реалом» нам будет очень легко подготовиться. Хотя на технико-тактическом уровне нам, возможно, потребуется что-то проанализировать и донести до игроков. Но что касается целеустремленности, решительности и энтузиазма, я думаю, нам скорее придется успокаивать их, чем мотивировать.

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Все комментарии
shur
shur ответ 8phhxv4bj4md (раскрыть)
сегодня в 14:14
....точно!
112910415
112910415
сегодня в 13:52
Брест будет держаться до последнего !
8dyrvxrww56c
8dyrvxrww56c
сегодня в 13:10
У тренера Бреста хороший настрой,он видно знает как добиться нужного результата
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:54, ред.
Дома Брест хорош. Вполне могут наказать сливочных как следует. Удачи мушкетёрам)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:50
Тренер Бреста прав: сухие штаны с таким соперником, как Реал, превыше всего.)
8phhxv4bj4md
8phhxv4bj4md
сегодня в 12:30
Для Бреста это будет кошмар.
Гость
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