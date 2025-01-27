Главный тренер «Бреста» высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер французского «Бреста» Эрик Руа прокомментировал предстоящую встречу с мадридским «Реалом» в 8-м туре Лиги чемпионов, которая состоится 29 января.
Он отметил, что, несмотря на недавний хет-трик Килиана Мбаппе в матче против «Вальядолида», нападающий «сливочных» все еще не в лучшей форме.
Килиан в любом случае не в лучшей форме, но это нормально. Я уверен, что к матчу с «Реалом» нам будет очень легко подготовиться. Хотя на технико-тактическом уровне нам, возможно, потребуется что-то проанализировать и донести до игроков. Но что касается целеустремленности, решительности и энтузиазма, я думаю, нам скорее придется успокаивать их, чем мотивировать.