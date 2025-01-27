Главный тренер «Бреста» высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в ЛЧ

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сегодня, 12:14

Главный тренер французского «Бреста» прокомментировал предстоящую встречу с мадридским «Реалом» в 8-м туре Лиги чемпионов, которая состоится 29 января.

Он отметил, что, несмотря на недавний хет-трик в матче против «Вальядолида», нападающий «сливочных» все еще не в лучшей форме.