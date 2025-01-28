Флик ответил на вопрос о приоритетах «Барселоны» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Барселоны» перед матчем с «Аталантой» в Лиге чемпионов рассказал о приоритетах команды в нынешнем сезоне.

Есть ли у меня ощущение, что Лига чемпионов более четкая цель, чем Ла Лига? Для меня Ла Лига – самое важное, что «Барселона» может выиграть, весь сезон мы к этому идем. Посмотрим, что будет дальше.

Суперкубок, Кубок Испании или Лига чемпионов – к этому мы тоже стремимся. Лигу чемпионов выиграть труднее всего, поскольку там много сильных команд.

Завтра мы хотим победить и занять наилучшее место на этом этапе.