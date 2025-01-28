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Флик ответил на вопрос о приоритетах «Барселоны» в нынешнем сезоне

сегодня, 17:48

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с «Аталантой» в Лиге чемпионов рассказал о приоритетах команды в нынешнем сезоне.

Есть ли у меня ощущение, что Лига чемпионов более четкая цель, чем Ла Лига? Для меня Ла Лига – самое важное, что «Барселона» может выиграть, весь сезон мы к этому идем. Посмотрим, что будет дальше.

Суперкубок, Кубок Испании или Лига чемпионов – к этому мы тоже стремимся. Лигу чемпионов выиграть труднее всего, поскольку там много сильных команд.

Завтра мы хотим победить и занять наилучшее место на этом этапе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:19
Барселона в тисках долгов.
команда Флика нас очень радует сейчас.
блауграна в тройке, но гонится за серебром, вряд ли Реал упустит 1 место.
зато в Лиге чемпионов хорошие шансы.
Флик здорово преобразил команду. в раздевалке спокойствие, игроки доверяют тренеру, возможно, рычаги Лапорта в финансовом плане дали некоторые улучшения. вот этот пункт очень важен, поскольку некоторое время существовали сомнения в достойном существовании каталонцев.
контракт с Найк это прекрасная сделка.
скоро и стадион будет готов. если не в мае, так в осени точно))
и все равно , Лапорте надо первую очередь разгребать весь хаос до нуля.
Лапорта нашел хороших инвесторов, договорился с Найк и другими, и продолжит дальше поиск новых инвесторов.
или придется продавать игроков, что ослабит команду.
ведь понятно, что долг в пару миллиарда нельзя растворить только
за счет спонсоров.
но он обязательно должен рассеиваться в течение какого то времени.
хорошо, что Барса готова к этому.
и теперь клуб имееет стратегию на максимум использовании выпускников знаменитой академии Ла Масия.
еще Хави их толково интегрировал в основу, а при Флике стало еще крутыми эти ребята.
из них при особой нужде можно продать за много миллионов.
если придется, даже Ямаля!!!
главное, что ситуация долгами выправилась в норму...и тогда Барса сможет брать лучших футболистов мира, а они будутиграть с лучшими выпускниками академии, которые за это время дорастут до уровня мировых звёзд. Так у «Барселоны» появится сильнейший состав – и мы снова станем лучшей командой мира.
вот тогда посмотрим на усмирение Реала и прочих Леганес.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 18:53
Рафа, я вот отлично помню, перед игрой с кивским Динамо в ЛЧ, в 1997г., в гр.турнире в Киеве, ГТ Арсенала А.Венгер заявил, цитирую: "Конечно- ЛЧ авторитетный турнир, в котором мечтает сыграть каждый. Но сейчас, наша главная задача- закрепиться в английском чемпионате и добиться успеха здесь".

Так что, Дружище, возможно, Флик и не юлит, прекрасно осознавая возможности нынешней Барселоны, да, и его тоже...)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:48
)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:45
Ваш приоретет это кубок Гампера и кубок каталоний, про остальные турниры забудьте!! Реал уверенно лидирует в чемпеонате и ЛЧ он тоже заберет в очередной раз. 🥇🏆🏆 Большому клубу большие трофеи, а Барселона довольствуется остатками.
Capral
Capral
сегодня в 18:37
Что-то уж много хочет бессистемный тренер, который с трудом ноги унес из Лиссабона, при невероятном везении и стечении обстоятельств... В Аталанту не верю. Не похожа эта команда на серьезного соперника. На короткой дистанции, конечно, может сыграть, может больно укусить, но перебегать пацанскую Барселону- вряд ли получится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:29, ред.
Думаю Флик пи***т.
Ушастый - самый главный трофей в клубном футболе Европы.

Эрнесто Вальверде рулил Барселоной 2.5 сезона и дважды брал Ла Лигу, однако при этом слил ЛЧ Роме и Ливерпулю, поэтому остался в истории клуба Днищем. Знает ли об этом Флик ? Думаю, да.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:15
Да, очень сложный будет матч с "Атлантой" в ЛЧ.
Удачи и победы "Барсе"!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:01
Думаю Ла Лигу Барсе не взять в этом году
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