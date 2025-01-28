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Мунтари предположил, почему Ибрагимович не получил «Золотой мяч»

сегодня, 17:33

Экс-игрок «Интера» и «Милана» Салли Мунтари объяснил, почему, по его мнению, бывший нападающий команды Златан Ибрагимович не выиграл «Золотой мяч».

Как одноклубник Ибрагимович совсем не был пугающим, он просто хотел, чтобы ты показал максимум.

Он легко выигрывал матчи, за какую бы команду я ни выступал. Мне удалось поиграть с ним в «Интере», а затем мы встретились в «Милане».

Ибрагимович – лучший футболист, один из лучших мастеров своего времени. Ему не хотели давать «Золотой мяч», поскольку он всегда высказывал свое мнение и говорил то, что думает. Люди не всегда хотят такое слышать.

Златан – великий. Лучшие нападающие всех времен для меня: [Самуэль] Это’О, Ибрагимович и [Тьерри] Анри.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:23
Ой да хорош, по настоящему Ибра не был близок к ЗМ конкуренты были очень сильными. Что там Ибра если Иньесте не дали он что прям сама откровенность. Ибре незачем о ЗМ заикаться, ибо его не прокатывали как напр того же Иньесту Снейдера Рибери или Ван Дейка. Во второй половине 00 к примеру когда бы он взял? Там были Кака Роналду и Месси.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:49
Ибрагимович никогда не заслуживал Золотой мяч. Не было ни одного этапа в его карьере, где бы он был лучшим на своей позиции.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:33
Если Ибрагимович захочет ЗМ, то он просто его отберёт у кого-нибудь из обладателей. 😎
112910415
112910415
сегодня в 18:24
ну, не без того
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:19
Ибрагимович никогда не был самым лучшим....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:03
Ну что же... Некая доля истины есть в его словах. Мало кому нравится правда
shlomo
shlomo
сегодня в 17:50
У Салли такое мнение..... у других оно может отличаться...
drug01
drug01
сегодня в 17:49
Он молодец не только в футболе но честен в жизни
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