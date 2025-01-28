Мунтари предположил, почему Ибрагимович не получил «Золотой мяч»

Экс-игрок «Интера» и «Милана» объяснил, почему, по его мнению, бывший нападающий команды не выиграл «Золотой мяч».

Как одноклубник Ибрагимович совсем не был пугающим, он просто хотел, чтобы ты показал максимум.

Он легко выигрывал матчи, за какую бы команду я ни выступал. Мне удалось поиграть с ним в «Интере», а затем мы встретились в «Милане».

Ибрагимович – лучший футболист, один из лучших мастеров своего времени. Ему не хотели давать «Золотой мяч», поскольку он всегда высказывал свое мнение и говорил то, что думает. Люди не всегда хотят такое слышать.

Златан – великий. Лучшие нападающие всех времен для меня: [Самуэль] Это’О, Ибрагимович и [Тьерри] Анри.