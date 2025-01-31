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Юран может возглавить сборную Армении

вчера, 19:05

По информации источника, Федерация футбола Армении рассматривают кандидатуру Сергея Юрана на должность главного тренера национальной команды.

Российский специалист прокомментировал:

Мне было бы интересно возглавить сборную Армении по футболу. Я готов рассмотреть такое предложение. Тем более, что уже работал в этой стране. Мне очень понравился Ереван. Я знаю, как там развивается спорт. Считаю, что в составе армянской команды очень хорошие, сильные футболисты, с которыми можно побороться за выход на чемпионат мира.

Более того, в сборной Армении много футболистов из чемпионата России, с которыми я хорошо знаком. В общем, повторюсь, мне было бы интересно. Но мне пока не звонили.

Юран в 2016 году возглавлял в Армении «Мику».

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Все комментарии
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну уж, атмосферное давление надавило на теплые края). Во всем виновен атлантический циклон
Futurista
Futurista
вчера в 19:43
Юрян)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:27
Все-таки решил отказать Спортингу и Порту)) Молодэс какой))
протон
протон
вчера в 19:20
Цикличный круговорот тренеров смещается в зону Юг.
Гость
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