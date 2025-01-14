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Абаскаль заявил, что готов тренировать «Зенит» или ЦСКА

14 января 2025, 10:54

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА.

Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
14 января в 15:45
Согласен.)))
протон
протон
14 января в 15:16
Конечно хочет возвращения в Россию, где еще так сладко насыпят, но Карреру не возвращали, а он чемпионство взял, Абаскалю тем более не светит ничего уже
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
14 января в 13:44
...аминь!
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
14 января в 13:40
Я про это и говорю. Ему задали вопрос, он ответил. И ничего не выбирал. А обсуждения начались совсем в другом русле.)
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
14 января в 13:36
...а кто задал то? Обыкновенные журналюги,тогда вся эта канитель,овчинка выделки не стоит и обсуждать нечего!!!
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
14 января в 13:29
Ничего он не выбирает.
Ему задали вопрос - "...............Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить Зенит или ЦСКА.........."
Его ответ - "........Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России....."
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
14 января в 12:59
..и потом, сколько снобизма в этом ещё молодом мальчишке,
выбирает Клубы,знакомые для России с историей и достижениями!
Я помню себя в 35-ять, ничего серьёзного в голове, а вот уже с полтийника, совсем другая игра! Кто за ним стоит в плане выхода
на Клубы...?!
Capral
Capral
14 января в 11:29
Яша.

А он, два года издевался над Спартаком.
Capral
Capral
14 января в 11:14
Зенит и ЦСКА не знают как от своих идиотов избавиться, а тут еще этот- со своими примочками лезет. Ох, дождется чувак п.....й от Мостового. Кстате, что-то давно его не было. Рыжий уже столько наговорил, а Моста еще нет...
25процентный клоун
25процентный клоун
14 января в 11:14
Журналисты издеваются над Гильермо
Alex_67
Alex_67
14 января в 11:12
Совсем у парня крышу сорвало... Похоже, что его Мостовой укусил... Это опасно, надо срочно спасать Абаскаля, лучшее средство - курс уколов в живот. А ещё нужно изолировать от общества испанского Царя.
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 10:59
В медиа лигу!)
Bad Listener
Bad Listener
14 января в 10:58
Только Зенит такого и потянет с его заскоками. Это же тренер гений, ему нужны гении игроки за миллиарды евро для воплощения его гениальных тренерских замыслов))) Спартак просто по финансам не потянул и пришлось брать посредственных Бонгонд и Медин, эти не способны слишком гениальные идеи метра воплощать в жизнь.
Гость
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