Абаскаль заявил, что готов тренировать «Зенит» или ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА .

Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».