Абаскаль заявил, что готов тренировать «Зенит» или ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА.
Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком».
Ему задали вопрос - "...............Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить Зенит или ЦСКА.........."
Его ответ - "........Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России....."
Ему задали вопрос - "...............Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить Зенит или ЦСКА.........."
Его ответ - "........Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России....."
выбирает Клубы,знакомые для России с историей и достижениями!
Я помню себя в 35-ять, ничего серьёзного в голове, а вот уже с полтийника, совсем другая игра! Кто за ним стоит в плане выхода
на Клубы...?!
выбирает Клубы,знакомые для России с историей и достижениями!
Я помню себя в 35-ять, ничего серьёзного в голове, а вот уже с полтийника, совсем другая игра! Кто за ним стоит в плане выхода
на Клубы...?!
А он, два года издевался над Спартаком.
А он, два года издевался над Спартаком.