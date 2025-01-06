Возглавляли клубы РПЛ и заждались новых вызовов. Федотов в компании безработных тренеров

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вчера, 20:51

Не у всех специалистов хорошая репутация.

Владимир Федотов

Бывший тренер ЦСКА , «Сочи» и «Оренбурга» отличается от коллег по этому списку. У него были неплохие результаты. Выигрывал с «армейцами» кубок и был вторым в лиге с ЦСКА и «Сочи». Федотов отличается современным подходом на фоне коллег его возраста из РПЛ . К сожалению, пока мало тренеров, которые изучают статистику, умеют считывать тактику на уровне выпускников испанских или немецких школ. Хотя у ЦСКА Федотова были плохие матчи, квалификация тренера под сомнение не ставится. Намекал, что не считает работу Николича более сильной, чем у него. Здесь не спорим, ЦСКА не вернулся без усиления в группу лидеров. Владимир Валентинович говорит о трагедии в семье, из-за которой на время отвлекся от мыслей о новой работе. Но не сомневаемся, что этот наставник ещё появится на бровке у клуба РПЛ . Немного в стране свободных сильных специалистов. А мощных иностранцев заманить сложнее, ведь нет еврокубков и правильной селекции. Федотов тоже пострадал в ЦСКА отчасти из-за слабого усиления. Требовали чуть ли не борьбы за чемпионство, а у клуба нет возможностей подписывать правильных исполнителей. Осенью Федотова связывали с «Рубином», но Рахимов остался на посту, невзирая на разговоры о болячках и истечении контракта.

Сергей Игнашевич

Молодой наставник, легенда ЦСКА . Но вряд ли Игнашевич будет тренировать «армейцев» в обозримом будущем. Когда-то защитник попал в московский клуб из соседнего «Локомотива», получив в семь раз больше денег. В новой команде выиграл много трофеев. Но при этом даже с собственным голкипером Акинфеевым у Игнашевича были невероятно сложные отношения. Игорь Владимирович посылал Сергея Николаевича на три буквы, поскольку «Зенит» забил гол престижа ЦСКА , проиграв 1:3. Причем это не пересказ слухов, а информация от бывшего наставника «Балтики». Игнашевич частенько был прав в стычках с Акинфеевым. У вратаря в молодости был сложный характер. Но Игнашевич не всегда прав как главный тренер. Хотя это перспективный наставник, с которым небогатая «Балтика» достойно сыграла против «Зенита» в финале Кубка страны. Уступили в концовке матча, но Игнашевич ставил понятный футбол. Вот только вряд ли его стиль подойдет «Крыльям Советов», где специалиста хотели видеть до демарша игроков в пользу опытного Осинькина. Кто из клубов РПЛ доверится Игнашевичу весной? Тренер ждёт приглашений. Хотя сам играл в защите, понимает атакующий футбол. С приличным составом точно попробует контролировать мяч и работать широко.

Сергей Юран

Федотова можно назвать футбольным гиком. Игнашевича можно назвать молодым наставником со свежими идеями и невероятным опытом футболиста высокого уровня с плей-офф Лиги чемпионов и серьезных турниров сборных за плечами. А Юрана, хотя тоже славно бегал за мячом, нельзя назвать интеллектуальным наставником с невероятно современным подходом. Зато Сергей Николаевич в отдельных командах ставил защитный футбол, чего его коллегам позже не удавалось. Но с Юраном всегда связаны довольно нелепые скандалы. Были обвинения в попытке убедить Карпина обменяться победами. Юран допустит серию поражений в Нижнем Новгороде, после чего его променяли на среднего иностранного специалиста. Юран умеет настраивать игроков, даже выходил в финал Кубка страны с «Химками». В отличие от Игнашевича, спасал середняков от вылета в последний момент, играя в стыках. Юран может возглавить один из клубов РПЛ в будущем. Хотя бывшему форварду «Бенфики» и «Спартака» важно попасть в команду с владельцем, который прекрасно понимает, зачем ему колоритный тренер. Если требовать от Юрана того, чего дать не может по определению, то лучше не связываться. У Сергея Николаевича есть тренерское чутье, в отличие от других бывших «спартаковцев».

Игорь Шалимов

Немного в РПЛ тренеров с российскими паспортами, которые имеют опыт борьбы за высокие места. Слуцкого пока можно в таком разговоре не вспоминать. Леонид Викторович едва не стал чемпионом Китая. До этого выиграл Суперкубок огромной страны и может попробовать улучшить результаты нынешней команды в новом сезоне. Кержаков решил жить за рубежом. Работал на Кипре, неудачно пробовал себя в Сербии и Казахстане. Не лучший послужной список для серьезного клуба в РПЛ . Бывший форвард «Зенита» не бывал на высоких местах в роли тренера. А тому же Бердыеву сейчас 72 года. Ветеран и легенда «Рубина» работает в Азербайджане, как и Василий Березуцкий. Остается Игорь Шалимов, который с августа 2022-го не появлялся на бровке в матчах РПЛ . Ушел из «Урала» и не нашел новую интересную работу. Можно понять, почему нет приглашений. У Федотова есть тренерский уровень. Юран – колоритный наставник. Игнашевич – молодой специалист, способный учиться. А что есть у Шалимова, чтобы ему доверили большую команду в РПЛ ? В «Краснодаре» тренер нравился Галицкому, но серб Владимир Ивич показал, как надо перестраивать «горожан» на чемпионский лад. Теперь ведут борьбу за титул с Мусаевым.