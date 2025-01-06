Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТренерская доляРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Возглавляли клубы РПЛ и заждались новых вызовов. Федотов в компании безработных тренеров

вчера, 20:51
Владимир Федотов

Не у всех специалистов хорошая репутация.

Владимир Федотов

Бывший тренер ЦСКА, «Сочи» и «Оренбурга» отличается от коллег по этому списку. У него были неплохие результаты. Выигрывал с «армейцами» кубок и был вторым в лиге с ЦСКА и «Сочи». Федотов отличается современным подходом на фоне коллег его возраста из РПЛ. К сожалению, пока мало тренеров, которые изучают статистику, умеют считывать тактику на уровне выпускников испанских или немецких школ. Хотя у ЦСКА Федотова были плохие матчи, квалификация тренера под сомнение не ставится. Намекал, что не считает работу Николича более сильной, чем у него. Здесь не спорим, ЦСКА не вернулся без усиления в группу лидеров. Владимир Валентинович говорит о трагедии в семье, из-за которой на время отвлекся от мыслей о новой работе. Но не сомневаемся, что этот наставник ещё появится на бровке у клуба РПЛ. Немного в стране свободных сильных специалистов. А мощных иностранцев заманить сложнее, ведь нет еврокубков и правильной селекции. Федотов тоже пострадал в ЦСКА отчасти из-за слабого усиления. Требовали чуть ли не борьбы за чемпионство, а у клуба нет возможностей подписывать правильных исполнителей. Осенью Федотова связывали с «Рубином», но Рахимов остался на посту, невзирая на разговоры о болячках и истечении контракта.

Сергей Игнашевич

Молодой наставник, легенда ЦСКА. Но вряд ли Игнашевич будет тренировать «армейцев» в обозримом будущем. Когда-то защитник попал в московский клуб из соседнего «Локомотива», получив в семь раз больше денег. В новой команде выиграл много трофеев. Но при этом даже с собственным голкипером Акинфеевым у Игнашевича были невероятно сложные отношения. Игорь Владимирович посылал Сергея Николаевича на три буквы, поскольку «Зенит» забил гол престижа ЦСКА, проиграв 1:3. Причем это не пересказ слухов, а информация от бывшего наставника «Балтики». Игнашевич частенько был прав в стычках с Акинфеевым. У вратаря в молодости был сложный характер. Но Игнашевич не всегда прав как главный тренер. Хотя это перспективный наставник, с которым небогатая «Балтика» достойно сыграла против «Зенита» в финале Кубка страны. Уступили в концовке матча, но Игнашевич ставил понятный футбол. Вот только вряд ли его стиль подойдет «Крыльям Советов», где специалиста хотели видеть до демарша игроков в пользу опытного Осинькина. Кто из клубов РПЛ доверится Игнашевичу весной? Тренер ждёт приглашений. Хотя сам играл в защите, понимает атакующий футбол. С приличным составом точно попробует контролировать мяч и работать широко.

Сергей Юран

Федотова можно назвать футбольным гиком. Игнашевича можно назвать молодым наставником со свежими идеями и невероятным опытом футболиста высокого уровня с плей-офф Лиги чемпионов и серьезных турниров сборных за плечами. А Юрана, хотя тоже славно бегал за мячом, нельзя назвать интеллектуальным наставником с невероятно современным подходом. Зато Сергей Николаевич в отдельных командах ставил защитный футбол, чего его коллегам позже не удавалось. Но с Юраном всегда связаны довольно нелепые скандалы. Были обвинения в попытке убедить Карпина обменяться победами. Юран допустит серию поражений в Нижнем Новгороде, после чего его променяли на среднего иностранного специалиста. Юран умеет настраивать игроков, даже выходил в финал Кубка страны с «Химками». В отличие от Игнашевича, спасал середняков от вылета в последний момент, играя в стыках. Юран может возглавить один из клубов РПЛ в будущем. Хотя бывшему форварду «Бенфики» и «Спартака» важно попасть в команду с владельцем, который прекрасно понимает, зачем ему колоритный тренер. Если требовать от Юрана того, чего дать не может по определению, то лучше не связываться. У Сергея Николаевича есть тренерское чутье, в отличие от других бывших «спартаковцев».

Игорь Шалимов

Немного в РПЛ тренеров с российскими паспортами, которые имеют опыт борьбы за высокие места. Слуцкого пока можно в таком разговоре не вспоминать. Леонид Викторович едва не стал чемпионом Китая. До этого выиграл Суперкубок огромной страны и может попробовать улучшить результаты нынешней команды в новом сезоне. Кержаков решил жить за рубежом. Работал на Кипре, неудачно пробовал себя в Сербии и Казахстане. Не лучший послужной список для серьезного клуба в РПЛ. Бывший форвард «Зенита» не бывал на высоких местах в роли тренера. А тому же Бердыеву сейчас 72 года. Ветеран и легенда «Рубина» работает в Азербайджане, как и Василий Березуцкий. Остается Игорь Шалимов, который с августа 2022-го не появлялся на бровке в матчах РПЛ. Ушел из «Урала» и не нашел новую интересную работу. Можно понять, почему нет приглашений. У Федотова есть тренерский уровень. Юран – колоритный наставник. Игнашевич – молодой специалист, способный учиться. А что есть у Шалимова, чтобы ему доверили большую команду в РПЛ? В «Краснодаре» тренер нравился Галицкому, но серб Владимир Ивич показал, как надо перестраивать «горожан» на чемпионский лад. Теперь ведут борьбу за титул с Мусаевым.

Если богатому клубу РПЛ понадобиться наставник, то скорее пригласят свободного пока серба Ивича, чем пойдут к Шалимову после его работы в «Химках», «Ахмате» и «Урале». Тренерскому цеху в РПЛ нужны новые имена, но для это надо перестраивать академию. Пока там кружок бывших футболистов, которым деньги жмут карманы. Готовы заплатить за обучение и лицензию. Но диплом большинству не пригодится, как Андрею Аршавину, который не планирует быть главным тренером. Зато получил лицензию. Лучше бы искали талантливых людей с мотивацией, обучали за счет РФС. Тогда не нужно заставлять крепких середняков РПЛ тонуть под руководством иностранцев спорного уровня, а можно найти своих Нагельсманна и Тухеля. Немцы не играли в футбол на уровне Игнашевича и Шалимова, но тренируют Германию и Англию, а не ждут звонок из Оренбурга.

СлухиСлишкович продолжит работать в качестве главного тренера «Оренбурга»
31 декабря 2024
СлухиБывший игрок «Рубина» Шаронов возглавил новичка высшей лиги Беларуси
30 декабря 2024
Шаронов может стать главным тренером частного клуба из Беларуси
25 декабря 2024
Глушаков не возглавит молодёжку «Химок», его не видят в структуре клуба
21 декабря 2024
Игнашевич может сменить Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга»
19 декабря 2024
СлухиСтало известно, когда «Оренбург» примет решение о будущем Слишковича
19 декабря 2024
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:46
Неплохо, Багров, неплохо!!! Многое по делу и грамотно!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 